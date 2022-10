Cum să găteşti ca să nu faci cancer

Stiai ca anumite metode de gatit te pot ajuta sa tii cancerul departe? Multe studii au demonstrat faptul ca alimentatia are o influenta cruciala asupra sanatatii. Stiai ca cerealele sanatoase sunt cele integrale si ca o alimentatie corecta trebuie sa cuprinda din plin fructe si legume?



Dar stiai ca si modul in care sunt gatite e important? De exemplu, usturoiul pisat este mai bun pentru prevenirea cancerului decat cel intreg. Cartofii sunt mai buni daca ii scufunzi in apa inainte de a-i pune la cuptor. Iata si alte metode de a gati pentru a tine cancerul departe.



1. Broccoli

Broccoli este o leguma minune, cu bogate proprietati anticancerigene. Enzima mirosinaza este esentiala in formarea sulforafanului, substanta care face broccoli sa protejeze celulele cancerigene. Daca il gatesti prea mult, aceasta substanta isi pierde proprietatile. Potrivit unui studiu realizat de Institutul american de cercetare a cancerului, cea mai potrivita metoda de a gati broccoli este cea la aburi, nu mai mult de 5 minute. La microunde, gatit chiar si mai putin de un minunt, broccoli isi pierde toate proprietatile.



2. Rosii

Rosiile contin un puternic antioxidant, licopen, care este asociat cu reducerea multor tipuri de cancer. Rosiile trebuie pregatite cateva minute pentru ca ele sa-si pastreze toate proprietatile si chiar este mai indicat sa se consume putin gatite decat crude. Daca se adauga si putin ulei de masline, licopenul va fi absorbit si mai usor in organism.



3. Usturoi

Taie usturoiul sau piseaza-l, apoi asteapta 10-15 minute inainte sa-l expui la caldura. In acest rastimp se formeaza o fitochimicala – alicina – care apara organismul de multe boli. Atunci cand usturoiul este intreg, doi compusi chimici care formeaza alicina sunt separate. Insa atunci cand usturoiul este zdrobit, aceste substante se combina si rezulta alicina.



4. Cartofii

Prin gatire, cartofii produc o substanta numita acrilamida. Un nivel crescut de acrilamida in organism este asociat cu un risc sporit de cancer. Se crede ca acrilamidele din cartof se inmultesc cand acesta este gatit pe perioade lungi la temperaturi foarte mari (fiert, grill, cuptor). Recomandarile publicate de FDA, autoritatea americana pentru autorizarea medicamentelor si a alimentelor, prevad depozitarea cartofului in spatii racoroase, intunecoase si uscate, nu in frigider. Inainte de a fi gatiti, cartofii ar trebui tinuti 15-30 de minute in apa, pentru a reduce nivelul chimicalelor periculoase. FDA recomanda, de asemenea, grill-ul si cuptorul, pentru gatirea cartofilor, si nu prajirea acestora. Totodata, pregatirea cartofilor in apa sau in cuptorul cu microunde cu tot cu coaja nu declanseaza formarea acrilamidei. Daca alegi, totusi, sa prajesti cartofii, ei trebuie sa fie aurii. Daca ajung maronii, contin deja acrilamide.



5. Pîinea

Ca si in cazul cartofilor, atunci cand prajesti pîinea, se formeaza acrilamide. Painea trebuie sa fie aurie, nu neagra.



6. Carne

Studii de specialitate au descoperit o legatura directa intre carnea gatita si riscul de a dezvolta diverse tipuri de cancer. Gatita la temperaturi foarte mari, carnea poate genera compusi care afecteaza AND-ul si cresc riscul de cancer. Cea mai buna modalitate de a gati carnea este la temperaturi mici (gatitul si coptul). Sunt de evitat gratarul (de aragaz sau de carbune). Daca preferi, totusi, gratarul ai grija sa intorci des carnea si sa folosesti un evantai. Potrivit Institutului american pentru cercetarea cancerului, marinarea carnii inainte de a o pune pe gratar reduce formarea substantelor cancerigene.



7. Legume si fructe

Fructele si legumele trebuie consumate cu tot cu piele. In piele exista foarte multe fitochimicale care lupta impotriva cancerului. Daca alegi sa le gatesti se vor pierde multe din vitaminele solubile in apa (vitamina C, acidul folic). Pentru a beneficia de potentialul maxim al legumelor, Institutul american de cercetare a cancerului recomanda prepararea lor la aburi sau la cuptor. Daca vrei totusi sa le gatesti, este recomandat sa adaugi apa suficient cat sa acopere fundul cratitei si sa opresti focul cand legumele sunt moi. Poti adauga si putin ulei de masline, avocado sau nuci/seminte, pentru ca acestea absorb nutrient sanatosi precum beta-carotenul, vitamiele A, E si K.