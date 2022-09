Nobelul pentru Pace pe 2022 ar putea condamna războiul din Ucraina sau evidenţia schimbările climatice

Premiul Nobel pentru Pace din acest an ar putea condamna războiul din Ucraina prin recunoaşterea meritelor unor oponenţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin, ale voluntarilor care au ajutat civili sau ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care este considerat unul dintre favoriţi, relatează vineri agenţia Reuters.



Sau, ar putea evidenţia schimbările climatice şi ar putea recompensa o militantă pentru mediu ca Greta Thunberg, ori ar putea fi o surpriză totală, aşa cum a mai făcut înainte Comitetul Norvegian pentru Nobel.



Ziarul Kiev Independent şi Zelenski sunt în prezent cotaţi ca favoriţi pentru a deveni laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace pe 7 octombrie, potrivit caselor de pariuri, alăturându-se unor nume ca Nelson Mandela, Jimmy Carter, Mihail Gorbaciov şi Andrei Saharov.



"Ar putea fi un premiu pentru actori din interiorul Ucrainei - stabilirea faptelor, asistenţă umanitară", a explicat pentru Reuters Henrik Urdal, director al Institutului de Cercetare pentru Pace de la Oslo.



"Ar putea fi şi un premiu pentru personalităţile din opoziţie din ţările vecine", a adăugat acesta, menţionându-i pe Svetlana Tihanovskaia din Belarus şi rusul Aleksei Navalnîi, în prezent în închisoare. "Amândoi au criticat acţiunile Rusiei din Ucraina şi ambii au fost puternici susţinători ai democraţiei şi nonviolenţei în ţările lor".



Tihanovskaia şi Navalnîi sunt amândoi nominalizaţi pentru premiul din acest an, potrivit unui sondaj Reuters în rândul parlamentarilor norvegieni care au propus laureaţi.



Mii de oameni pot propune nume, inclusiv foşti laureaţi, membri de parlamente şi profesori universitari de istorie sau drept. Nominalizările sunt secrete timp de 50 de ani, dar cei care nominalizează pot opta să-şi dezvăluie alegerile.



Anul trecut, jurnaliştii Maria Ressa şi Dmitri Muratov, care au înfruntat mânia autorităţilor din Filipine şi Rusia pentru a dezvălui corupţia şi abuzurile conducerii, au câştigat amândoi premiul pentru pace, în semn de susţinere a libertăţii de exprimare, aflată în pericol în întreaga lume, aminteşte Reuters.



RĂZBOI



La Kiev, un consilier al lui Zelenski a declarat pentru Reuters că un premiu pentru preşedinte ar recunoaşte că acesta "şi-a asumat întreaga responsabilitate în cel mai periculos moment".



Ar fi şi un premiu pentru "poporul ucrainean, care plăteşte astăzi cel mai mare preţ pentru dreptul de a trăi fără război", a spus Mihailo Podoliak.



Ivan Bezdudnii, locuitor din Kiev născut în oraşul estic Mariupol, a afirmat la rândul său că un premiu Nobel axat pe Ucraina va "demonstra o dată în plus sprijinul lumii".



"Pentru poporul ucrainean, ar semnala că facem un lucru bun, că suntem pe calea cea bună şi trebuie să luptăm până la capăt', a adăugat cadrul didactic în vârstă de 24 de ani.



Totuşi, notează Reuters, Henrik Urdal a atenţionat că organismul de premiere va fi "precaut" în ce priveşte recompensarea conducătorului unui stat implicat într-un război, chiar dacă nu Ucraina a instigat acest război, având în vedere că o parte într-un conflict armat "este întotdeauna implicată în activităţi care sunt problematice".



SCHIMBAREA CLIMEI



Organizaţia Nobel ar putea dori, de asemenea, să pună în lumina reflectoarelor "cealaltă ameninţare existenţială" pentru lume, schimbările climatice, a apreciat Dan Smith, directorul Institutului internaţional de cercetări pentru pace din Stockholm.



"S-ar putea forma o coaliţie care să primească Nobelul pentru pace", a remarcat Smith.



Thunberg, cercetătorul şi jurnalistul britanic David Attenborough, ministrul de externe din Tuvalu, Simon Kofe, şi gruparea Fridays for Future sunt toţi nominalizaţi la premiul pentru pace din acest an, potrivit sondajului Reuters.



Între alţi potenţiali laureaţi se numără organizaţii internaţionale ca agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Fondul ONU pentru copii, UNICEF, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC) sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).