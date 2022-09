Șor: Voi ați sărăcit poporul, dar eu le ofer oamenilor posibilitatea de a protesta pentru o viață nouă

Președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, reiterează că le va oferi oamenilor, sărăciți de către actuala guvernare, posibilitatea de a protesta pentru o viață nouă. Totodată, Șor îi îndeamnă pe susținătorii actualei puteri să înceteze umilințele la adresa cetățenilor care participă la protestele anti-guvernare.



„Constat că unii susținători ai puterii actuale continuă să-i umilească pe oamenii care protestează față de guvernare și să-i acuze că primesc bani, pentru a participa la proteste. Repet, acum câteva zile, am făcut un anunț public, în care am dat asigurări că îi voi ajuta pe oamenii care nu au posibilități să ajungă la manifestațiile anti-guvernare. Am spus că voi achita, din banii mei, transportul și îi voi asigura cu apă și hrană pe cetățenii condamnați la sărăcie absolută de către PAS și Maia Sandu. Și asta pentru ca acești oameni să-și poată apăra drepturile la o viață demnă. Nu mi-e rușine și nici amenințările ieftine cu deschiderea dosarelor penale nu mă împiedică să recunosc asta. În calitate de politician, ca om, cetățean al țării mele, sunt obligat să-i ajut pe cei care nu au cu ce, dar vor să-și apere drepturile la un trai decent, în țara sa”, a declarat Ilan Șor.



În același timp, liderul Partidului „ȘOR” susține că protestele față de guvernarea PAS și Maia Sandu vor continua, până când vor fi organizate alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate.



„Le recomand susținătorilor actualei guvernări să înceteze umilințele la adresa oamenilor. Mai bine ar fi să caute soluții pentru rezolvarea problemelor cetățenilor, pentru a scădea prețul la gaze, energia electrică, carburanți și alimente. De asemenea, să afle de unde au ajuns pe conturile vicepremierului Andrei Spînu 43 de milioane de dolari și euro nedeclarați. Știți foarte bine că nu vă pasă de Republica Moldova, că sunteți asigurați cu de toate, dețineți locuințe în țări europene și abia așteptați să vină momentul în care veți merge să locuiți acolo. Ați acaparat țara și o duceți spre prăpastie. Noi vom continua să protestăm, până când vă vom da jos funduri mari și grase din fotoliile care nu vă aparțin. Noi suntem poporul, suntem mulți, iar victoria va fi de partea noastră”, a dat asigurări Ilan Șor.



O nouă manifestație de amploare împotriva guvernării PAS și a Maiei Sandu va avea loc duminică, 2 octombrie, ora 15:00, la Președinție.