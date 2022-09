Tot mai mulţi cetăţeni ruşi părăsesc ţara: Finlanda anunţă că îşi va închide hotarele pentru turiştii din Rusia

Blocaje masive de trafic au fost surprinse şi astăzi în apropierea graniţei Rusiei cu Georgia. Cetăţenii ruşi se grăbesc să părăsească ţara cât încă mai au posibilitatea, după decretarea de către preşedintele Putin, a mobilizării parţiale. Finlanda anunţă că-şi va închide începând de mâine hotarele pentru turiştii ruşi, dar e dispusă să acorde vize umanitare şi ajutor solicitanţilor de azil, informează Moldova 1.







Exodul în masă al bărbaţilor din Rusia, fie solitari, fie împreună cu familiile sau prietenii lor a început acum o săptămână. Doar o mică parte dintre ei au reuşit să prindă, chiar şi cu preturi exorbitante, vreun bilet avia la puţinele curse internaţionale care mai sunt operate pe aeroporturile ruseşti.



Restul s-au alăturat şirurilor lungi de maşini care şerpuiau pe drumurile spre graniţă. La Verhnii Lars, un punct de trecere a frontierei în Georgia din regiunea Osetia de Nord a Rusiei, de câteva zile s-a format o coadă imensă.



„Suntem în drum de aproape trei zile. Până aici am trecut cinci puncte de control cu staţionare şi verificare a documentelor. Am ascultat recent un mesaj de la o persoană, care a mers pe-aici acum o zi, au fost întorşi înapoi la 100 de kilometri de acest loc. Considerăm că suntem foarte norocoşi, chiar dacă stăm în acest ambuteiaj, chiar credem că avem noroc”.



Alţii spun că le este frică că vor rata momentul potrivit pentru a putea trece de cealaltă parte a hotarului, deoarece lucrurile se pot schimba radical în orice moment.



„Noi de fapt nu fugim, deşi s-ar părea că o facem. Dar dacă nu vom reuşi acum, mi-e teamă că mai târziu nu vor mai exista şanse. În Rusia se schimbă frecvent legile şi am dori să plecăm din ţară cât mai repede”.



Între timp, Finlanda anunţă că îşi închide hotarele pentru turiştii ruşi. Vor fi permise doar vizitele familiale, precum şi în scop de muncă sau pentru studii. Restricţiile de intrare vor fi impuse începând cu 30 septembrie 2022, miezul nopţii şi vor rămâne în vigoare până la o notificare ulterioară, a anunţat ministrul finlandez de externe.



Ţara scandinavă intenţionează să înceapă să acorde vize pe motive umanitare dar este nevoie de timp pentru lansarea acestor măsuri.