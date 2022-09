Ce cantitate de zahăr putem consuma într-o zi?

Febra zahărului continuă să ia amploare. În același timp, în ultimii ani, nutriționiștii au declarat un adevărat război acestui produs dulce.



Într-adevăr, zahărul adăugat oferă organismului calorii, dar are o valoare nutritivă minimă. În viitor, acest lucru poate afecta metabolismul, duce la excesul de greutate și boli. Majoritatea oamenilor fac abuz de dulciuri, în timp ce alții încearcă să controleze această dependență. Noi am aflat ce cantitate de zahăr poate consuma o persoană fără a-și afecta sănătatea și figura, transmite elle.ru



ALEGEȚI ZAHĂRUL POTRIVIT



Este important să înțelegeți clar diferența dintre zahărul adăugat și cel natural. Cel mai bine este să faceți o alegere în favoarea produselor dulci naturale: fructe, miere, siropuri. De exemplu, curmalele cu greu cedează după dulceață ciocolatei, dar conțin și o mulțime de oligoelemente și fibre. Este mai bine să renunțați complet la zahărul alb, înlocuiți-l cu sirop de topinambur sau de agave. Produsele cu adaos de zahăr, de asemenea, ar fi bine de limitat.



RESPECTAȚI MĂSURA



În medie, o persoană mănîncă zilnic o cantitate de zahăr egală cu 19 lingurițe, ceea ce reprezintă aproximativ 300 de calorii în plus, echivalînd cu o cină consistentă și echilibrată. Din păcate, abuzul de produse care conțin zahăr este un fenomen foarte frecvent. Parțial din această cauză, este atât de greu să preiei controlul asupra situației, deoarece toată lumea din jur consumă deserturi, iaurturi de fructe, cereale, sifon și multe altele.



CÎT ZAHĂR PUTEM MÎNCA ÎNTR-O ZI?



Este foarte greu de răspuns cu siguranță la întrebarea cu privire la cantitatea permisă de zahăr pe zi. Datorită caracteristicilor fiecărui organism, unii oameni pot mînca zahăr fără consecințe speciale, în timp ce alții ar trebui să-l evite cît mai mult posibil.



Potrivit American Heart Association (Aha), cantitatea maximă de zahăr care trebuie consumată pe zi este următoarea:



Bărbații: 150 de calorii pe zi (37,5 g sau 9 lingurițe);



Femeile: 100 de calorii pe zi (25 g sau 6 lingurițe).



Mulți experți consideră, de asemenea, că zahărul nu trebuie să depășească 10% din aportul zilnic de calorii. Pentru o persoană care consumă 2.000 de calorii pe zi, ar fi 50 de grame de zahăr sau aproximativ 12,5 lingurițe. Un organism sănătos și activ poate face față cu ușurință unei astfel de cantități de zahăr. Dar este important să menționăm că nu este nevoie să adăugați zahăr în dietă: cu cît mai puțin zahăr consumați, cu atît mai bine.