Tauber, întâmpinată cu flori la judecătorie: Sper ca după decizia de astăzi să pot merge în „Orășelul Schimbării”

Deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, speră că decizia de astăzi a Judecătoriei Chișinău, care examinează cererea procurorilor de prelungirea a mandatului de arestare, va fi corectă și crede că va fi eliberată din arestul la domiciliu. Declarația a fost făcută, cu puțin timp în urmă, în fața judecătoriei.



Întâmpinată cu flori și de zeci de susținători, Marina Tauber a accentuat că procurorii nu au venit astăzi cu niciun argument nou și solid, care să permită menținerea arestului la domiciliu.



„Dispoziția mea este exact cum scrie pe tricoul meu: Jos Maia Sandu. Sper că decizia de astăzi va fi corectă și ea îmi va permite să mă întorc la echipa mea și, alături de Ilan Șor, și, desigur, să merg în „Orășelul Schimbării”, a declarat Marina Tauber.



Tauber a mai adăugat că ceea ce a trăit în ultimele 70 de zile a fost un atac direct asupra vieții și securității ei.



„Mâine, fac 70 de zile de când am fost arestată. Am stat, în total, 54 zile în închisoare. În toată această perioadă, ceea ce am trăit nu poate fi numit altfel decât un atac asupra vieții mele și asupra securității mele. Eu, Ilan Șor, Partidul „ȘOR”, nu am ieșit niciodată din cadrul legal. Este un dosar politic sută la sută. Iar PAS și Maia Sandu au recurs la acest pas disperat, pentru a ne șantaja și pentru a ne face să renunțăm la proteste. După cum vedeți, protestele nu contenesc și nici nu vor conteni” a mai spus Marina Tauber.