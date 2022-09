Ce spun astrele azi, 28 septembrie

Berbec

Astazi poti investi energia in activitati recreative, in hobbyuri si tot felul de placeri. Deliciile cele mai consistente sunt, acum, cele pe care ti le poate oferi partenerul. Asa ca poti porni o campanie de cucerire sau de recucerire a jumatatii tale. Fa planuri in doi si concentreaza-te nu numai pe ceea ce iti surade tie, ci pe activitatile care va aduc confort amandurora. Condimenteaza-ti iubirea cu surprize placute!



Taur

La locul de munca se impun in continuare niste compromisuri, ai de facut fata unor situatii pe care le accepti cu greu. Detasarea este mesajul pe care ti-l transmit astazi stelele. Nu lua lucrurile prea in serios si nu face o tragedie din anumite lucruri marunte care pur si simplu nu iti ies. Daca esti prea incordat, sa nu te intrebi de ce colegii stau departe de tine: da-ti seama ca te manifesti cu o raceala ce tine oamenii la distanta.



Gemeni

Astazi esti la rascruce de drumuri. Nu stii nici tu unde sa te duci mai intai, probabil agenda ta e plina de comisioane care asteapta sa fie rezolvate. Ar fi bine sa ai si bateria telefonului incarcata, intrucat vei fi solicitat. Corzile tale vocale vor fi destul de uzate la sfarsitul acestei zile, care ti se poate parea foarte plina, dar si epuizanta. Ai de dat explicatii, de intrat in legatura cu oameni noi, de adus argumente, asa ca e imposibil sa nu iesi in evidenta. Abilitatile tale profesionale ies la rampa.



Rac

Luna din Scorpion te motiveaza foarte puternic sa faci ordine in viata afectiva. Iar astazi cam ai tendinta de a-ti pune persoana iubita si copiii la punct. Esti un fel de factor coercitiv, care impune limite si restrictii. Totul pe fondul unei instabilitati materiale si al unui disconfort psihic. Simti nevoia sa faci ceva, sa strangi baierile pungii, sa reorganizezi bugetul. Ti se pare ca e timpul pentru economii, asa ca interventia ta in viata de familie corespunde politicilor guvernamentale de restructurare a fondurilor.



Leu

E o zi minunata sa preiei initiativa si sa deschizi negocieri si tratative. Esti seducator si poti ajunge la mintea si la sufletul oricui, depinde ce cale ti se pare mai scurta. Implicarea ta in activitati de comunicare este sustinuta din plin, ai o forta de convingere imbatabila si o creativitate pe care ar fi ideal sa o asterni in cuvinte. Indrazneste astazi, bate si ti se va deschide!



Fecioara

Astazi ai putea capata o perspectiva noua asupra unor evenimente din viata ta, pe care pana acum nu prea erai dispus sa o accepti. Ai putea avea revelatii prin care sa iti dai seama de ce au existat niste oameni in viata ta, ce lectii ti-au adus ei si de ce ti s-a intamplat tot ce ti s-a intamplat. E timpul sa-ti dai seama ca toate experientele de pana acum ti-au dat puterea sa urmezi un anumit curs al vietii. Conteaza pe sprijinul din umbra al unui barbat, care ar putea sa te impinga inainte spre afirmare si castig!



Balanta

Dispozitia ta este de-a dreptul regala, la fel si capacitatea ta de a pasi in fata si de a servi drept model pentru cei din jur. Atingi astazi viata celorlalti fie prin ceva ce faci, fie prin ceva ce spui. Felul tau de a fi este apreciat, asa ca multi vor dori sa fie ca tine. Oamenii trag la tine, asa ca e bine sa le daruiesti ceva din tine fara sa te impaunezi si sa iti alimentezi orgoliul cu ganduri care sa-ti valorizeze in exces propria importanta. Poti demara cu succes proiecte banoase pe termen lung si ai langa tine oamenii potriviti.



Scorpion

Astazi, Luna e in zodia ta si iti face ziua mai buna. Dar si mai incrancenata. Parca vrei sa demonstrezi ceva, sa intri in competitie cu un adversar, sa iti etalezi superioritatea. Mai mult, daca cineva te-a deranjat cu ceva, ai putea avea impresia ca a sosit ceasul revansei. Este asadar o zi de putere, pe care conteaza cum ti-o canalizezi. Ai putea sa dai tot ce ai mai bun in cariera, sa faci demersuri care sa te propulseze inainte sau, dimpotriva, ai putea sa actionezi la polul distructiv, daca “ti se pune pata” pe cineva. Ai sansa de a reusi in orice iti propui, insa depinde ce alegi.



Sagetator

Afinitatile au un rol major astazi pentru tine. Gasesti usor tovarasi de conversatie, atragi oamenii cu care esti pe aceeasi lungime de unda. Poti descoperi oameni pe care, la prima vedere, i-ai desconsiderat. Surpriza mare este pentru tine ca, daca le dai acum o sansa unor asemenea personaje pe care le ignorai, ai putea descoperi ca aveti foarte multe in comun. Asa ca e o zi in care sa iti dai seama ca ai numai de pierdut daca judeci oamenii dupa aparente. Poti trage concluzia lui Lucian Blaga: “in lacuri cu noroi cresc nuferi”.



Capricorn

S-ar putea sa nu scapi nici azi de pesimismul care invaluie atat sfera relationala, cat si perspectivele ce tin de cariera. Ai putea avea impresia ca cineva profita de pe urma ta, asa ca reactia ta nu poate fi decat impulsul de a-i tine pe ceilalti la distanta. Trecand peste acest blocaj, contextul general vorbeste despre posibilitatea de a te ridica profesional si social prin intermediul partenerului sau al unui asociat. Da celorlalti o sansa!



Varsator

Pe tine parca nimic nu te mai afecteaza. Detasarea ta proverbiala este intarita acum de asezarea astrelor. Dai semne de impietrire a sufletului, parca ti-ai pus o bariera dincolo de care nu razbate nicio emotie. Numai ca ar fi bine sa dai frau liber si sentimentelor, pentru ca ele clocotesc dedesubt si te macina. Poti lua astazi decizii care sa aduca valoare vietii de cuplu si nu doar tie personal.



Pesti

Tu stai astazi foarte bine la calcule. Cifrele iti sunt prietene, la fel si autoritatile Statului fata de care esti constrans sa cotizezi. Poate fi o zi a satisfactiei ca iti permiti sa achiti taxe si impozite sau, la fel de bine, poti beneficia de un culoar favorabil, prin care esti scutit de la plati. Relatiile cu bancile sau cu casele de asigurari sunt favorabile, asa ca imprumuturile, depozitele, despagubirile sau, dupa caz, incheierea unor polite, reprezinta demersuri care iti vor aduce beneficii pe termen lung. Banii altora pot deveni banii tai.