Motorina se ieftinește cu 20 de bani

Motorina se ieftinește cu 21 de bani și va costa marți 25,81 lei pentru un litru. Benzina cu cifra octanică 95 se va vinde la pompă cu cel mult 24,02 lei per litru, cu cinci bani mai ieftin. ANRE precizează că scăderile la bursele internaționale influențează în descreștere nivelul prețurilor la carburanți, transmite IPN.



„Comparativ cu valorile maximale din luna iunie, benzina COR 95 a ajuns să fie comercializată cu circa 10 lei/litru mai puțin, iar motorina cu 6,65 lei/litru. Micșorările respective se datorează exclusiv diminuării cotațiilor Platts, care în cadrul ultimii sesiuni au ajuns sub nivelul de 800 de $/tona la benzină și sub 1000 de $/tona la motorină”, menționează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.



Acum un an, un litru de benzină cu cifra octanică 95 costa 20,23 lei, iar un litru de motorină –16,42 lei.