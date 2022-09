Peste 20 de cai de rasă au participat la o competiţie de hipism la Comrat

Hipodromul din sudul ţării a devenit astăzi un punct de atracţie. Peste 20 de cai de rasă au participat la una dintre cele mai aşteptate competiţii de hipism, Concursul "KomurAt". Evenimentul este dedicat împlinirii celor 233 de ani de la înfiinţarea oraşului Comrat, relatează Moldova 1.







Participanţii spun că au aşteptat cu nerăbdare evenimentul şi recunosc că au investit mult timp pentru a se pregăti pentru competiţii.



„Am venit din Taraclia. Participăm pentru prima dată. Până în prezent am fost amatori a acestui sport, dar acum am decis să participăm la concurs. Am luat locul patru, consider că este un rezultat bun”, spune Serghei Cutinov.



„Am luat locul 3. A început să se antreneze de curând, are doar 2,5 ani. Eu l-am primit cadou, am început să fiu pasionat de acest sport şi suntem deja pe pistă de doi ani. Sunt foarte mari emoţii”, a declarat Oleg Cristov.



„Nu a fost deloc uşor. Am început să participăm la aceste competiţii cu un an în urmă. În acest an de două ori am luat locul întâi în Ceadîr-Lunga. Calul are patru ani şi facem antrenamente zilnice pentru rezultate bune”, spune Grigore Catană.



Bucurându-se de timpul frumos, sute de oameni din mai multe localităţi au venit să urmărească spectacolul.



„Am venit cu părinţii şi fratele. Este foarte interesată această competiţie”.



„Ne place foarte mult, noi am avut un cal şi suntem iubitori de aceste animale”.



Competiţia de hipism a fost organizată de Primăria oraşului, în parteneriat cu Asociaţia Sporturilor din oraşul Comrat.