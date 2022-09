Peste 45 de mii de oameni participă la manifestația împotriva PAS și a Maiei Sandu, de la Președinție

La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta.



Protestatarii scandează lozinci în care cer demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu pe care îi acuză de generarea crizelor în toate domeniile, de creșterea prețurilor pentru toate produsele și serviciile, precum și de faptul că i-a condamnat pe oameni la sărăcie, foame și frig. Ei cer demisia imediată și necondiționată a actualei puteri și declanșarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.



„Pentru Republica Moldova a început schimbarea. Republica Moldova se va spăla de mucegaiul care se află astăzi la guvernare. Poporul este profund dezamăgit de rezultatele actualei guvernări. Nicio guvernare nu a înregistrat asemenea rezultate catastrofale într-un singur an de aflare la putere. Oamenii au demonstrat că sunt curajoși, oameni cu frică de Dumnezeu, sunt cei care-și vor lua țara înapoi. Noi i-am pus în funcții, noi ii vom scoate de acolo! Noi suntem poporul! Vom veni într-un număr și mai mare de fiecare dată. Noi vom decide viitorul acestei țări. Jos Maia Sandu!”, a declarat președintele raionului Orhei, liderul protestelor anti-guvernare, Dinu Țurcanu.



De asemenea, liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, a transmis mulțimii, prin videoconferință, că la protestul de astăzi au venit mai mulți oameni decât duminica trecută, iar, pe viitor, vor fi și mai mulți. Potrivit lui, manifestații de amploare vor avea loc în fiecare duminică, până când actuala guvernare își va da demisia și vor fi organizate alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Totodată, Ilan Șor a anunțat că „Orășelul Schimbării”, unde sute de oameni protestează în regim non-stop, se va extinde.



„Maia Sandu a promis că va aduce oameni buni și corecți, dar a adus oameni care au zeci de milioane de euro în conturile băncilor din vest. Ei au venit să fure țara noastră. Toți banii lor stau în vest. De asta îi ascultă pe stăpânii lor din occident. PAS vrea să îi lase pe moldoveni fără gaz. Ei vor să pună țara în genunchi, însă noi nu vom permite acest lucru. Parlamentul nu mai este reprezentativ, de asta trebuie demis. Ei erau siguri că vom fi puțini. Azi am venit mulți, iar duminica viitoare vom fi și mai mulți. Vreau să vă mulțumesc tuturor, dar în mod special le mulțumesc celor care stau în corturi. Ei luptă pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Ei se jertfesc pentru noi toți. Orășelul Schimbării se va extinde în fiecare zi. Nu ne vom opri aici. Suntem obligați să mergem până la urmă. Nu acceptăm compromisuri. Demisia și punct! Până nu vor fi anunțate alegeri anticipate, nu vom pleca. Vom obține alegerile anticipate, vă asigur! În toate duminicile de acum înainte vom fi în fața Președinției, până când vom alunga guvernarea PAS din țară. Pe data de 2 noiembrie, la ora 15:00, toată țara va fi aici.”



„La protestul de astăzi au venit oameni din toată țara pentru a lupta pentru drepturile lor. Guvernarea PAS nu mai este reprezentativă, ratingul partidului Maiei Sandu s-a prăbușit într-un singur an. De aceea, ei trebui să plece. Oamenii nu-i mai vor la guvernare. Crizele s-au înmulțit, sărăcia s-a răspândit, calitatea vieții a scăzut. Iar de vină sunt cei din PAS! Jos Maia Sandu! Jos PAS”, a menționat deputatul Partidului „ȘOR”, Reghina Apostolova.



La rândul său, primarul „Orășelului Schimbării”, Radu Bușila, a declarat următoarele:



„Gazul s-a scumpit din nou. Oamenii vor intra în incapacitate de plată, în special cei din păturile vulnerabile. Guvernarea nu a venit cu niciun plan serios pentru a-i ajuta pe oameni. În loc de un plan serios, ei ne propun lemne.md, iar degrabă ne vor propune tizic.md și cioclej.md. Noi am venit astăzi pentru a-i face să înțeleagă în ce situația catastrofală au adus țara. Pașnic, liniștit, în curând, vom sărbători ziua victoriei, a libertății și a schimbării. Vrem alegeri anticipate, pentru a aduce oameni responsabili la conducere. Republica Moldova are nevoie de oameni cu frică de Dumnezeu și rușine față de oameni. Dar nu de aventurieri și de lingăi. Noi pledăm pentru interesul național și interesul poporului, nu pentru jocurile geopolitice. Nu vrem să fim cu Rusia împotriva Occidentului și cu Occidentul împotriva Rusiei. Suntem o țară mică și interesul național trebuie să fie în prim plan”, a menționat Radu Bușila.



Manifestațiile de stradă de amploare au început acum o săptămână, când, de asemenea, în fața Parlamentului și Președinției s-au strâns în jur de 40 de mii de oameni nemulțumiți, iar o parte dintre ei a rămas să protesteze în regim non-stop, într-un orășel de corturi amenajat în fața legislativului, denumit generic „Orășelul Schimbării”.