Care este diferența dintre fructe și legume – și de ce roșia este considerată un fruct?



Care este diferența dintre fructe și legume? La o primă vedere, răspunsul la această întrebare poate părea destul de simplu. Evident, chiar. Dacă este dulce și suculent ca o căpșună, trebuie să fie un fruct. Iar dacă este savuros și fibros ca un morcov, trebuie să fie o legumă. Dar așa sunt definite oficial aceste două grupe de alimente? Sau mai sunt și alte aspecte care trebuie luate în considerare?



Poate ați auzit că unii oameni consideră roșia un fruct. Dar roșia poate fi clasificată uneori ca un fruct, iar uneori ca o legumă. Acest lucru se datorează faptului că definițiile exacte vor varia dacă ești grădinar sau bucătar, așa cum a explicat Consiliul European pentru Informații Alimentare (EUFIC), indică Live Science.



Mai mult, limba și țara de origine pot afecta, de asemenea, modul în care percepeți această problemă. Aici, vom explica ce constituie un fruct și ce este considerat o legumă, conform diferitelor definiții. S-ar putea să fii surprins!



Diferența dintre fructe și legume



Majoritatea oamenilor vor analiza problema din punct de vedere culinar. În acest caz, fructele și legumele sunt separate în funcție de gustul și aroma lor. Conform acestei definiții, fructele sunt dulci sau acrișoare, în timp ce legumele sunt mai moderate și mai savuroase. Aceste două grupe de alimente vor avea, de asemenea, utilizări culinare diferite. Fructele vor fi adăugate predominant la deserturi, smoothie-uri sau sucuri, în timp ce legumele vor face parte dintr-o garnitură copioasă sau felul principal.



Cu toate acestea, ceea ce reprezintă fructele și legumele va arăta complet diferit pentru un botanist. Potrivit cărții Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables, fructele sunt structuri purtătoare de semințe care se dezvoltă din ovarul unei plante cu flori. Aceasta înseamnă că „legume” precum roșiile, castraveții, ardeii, dovleceii, dovleceii, vinetele, boabele de porumb și păstăile de fasole și mazăre sunt de fapt fructe.



În timp ce o legumă este orice parte comestibilă a unei plante care nu se întâmplă să fie un fruct, cum ar fi frunze (spanac, salată verde, varză), rădăcini (morcovi, sfeclă, napi), tulpini (sparanghel), tuberculi (cartofi), bulbi (ceapa) si flori (conopida si broccoli).



O problemă ce ține de percepție



Modul de percepție asociată cu imaginea de fructe și legume poate depinde și de locul de unde vii și de limba pe care o vorbești. În 2011, revista Public Health Nutrition a publicat un sondaj care a relevat amploarea acestor diferențe culturale. Conform constatărilor lor, orezul a fost considerat a fi o legumă de 20% dintre respondenții adulți din SUA.



În comparație cu vorbitorii de engleză, vorbitorii de spaniolă erau mai predispuși să numească orezul o legumă. Pe de altă parte, vorbitorii de chineză erau mai puțin probabili să facă acest lucru. Fasolea, care este adesea grupată în categoria legumelor, a împărțit părerile. În comparație cu vorbitorii de spaniolă, vorbitorii de engleză erau mai predispuși să le eticheteze drept legume.



Dezbaterea asupra diferenței dintre fructe și legume poate ajunge uneori la o astfel de febră, încât legea trebuie să intervină. În cazul Nix din 1893, Curtea Supremă a Statelor Unite. c. Hedden, instanța a decis în unanimitate că o roșie importată ar trebui să fie impozitată ca legumă, mai degrabă decât ca un fruct (mai puțin impozitat), așa cum este descris în Mercer Law Review. Instanța a recunoscut că o roșie este un fruct botanic, dar a urmat ceea ce ei au numit definițiile „obișnuite” ale fructelor și legumelor, cele folosite în bucătărie.