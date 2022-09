Apicultorii din ţară au început pregătirile pentru perioada rece a anului

Apicultorii au început pregătirile pentru perioada rece a anului. Încheierea sezonului este pe ultima sută de metri, iar prisăcarii depun eforturi pentru a reduce la minimum pierderile familiilor de albine până în primăvară, când începe noul sezon apicol. Aceştia se asigură ca insectele să aibă rezerve suficiente pentru iarnă şi le tratează ca să fie protejate de infecţii, relatează Moldova 1.



Din cauza secetei, producătorii susţin că în acest an cantitatea de miere este mai mică, însă dau asigurări că este de o calitate mult mai bună. Timp de două luni, apicultorii pregătesc albinele pentru iarnă. Pentru a nu suporta pierderi, acum cele aproape 200 de stupi de albine sunt supuse unui tratament mai strict. Pe lângă celelalte proceduri, acestea au nevoie şi de hrană.



Pentru ca o familie de albine să reziste până în primăvară e necesar între 15 şi 20 de kilograme de miere. Constantin Cojocari practică apicultura de mai bine de trei decenii, timp în care a studiat tehnicile de pregătire a stupilor pentru iarnă.



Pentru ca albina să trăiască până la şapte luni, apicultorul le tratează de paraziţi şi viruşi.



„Practic 95% este gata de iernare, iată aici am pus tratamentul pentru albini. Aici este rama de miere şi am dat miere adăugător ca să mănânce. Magazinul este plin cu miere de albini ca ea să aibă cu ce să ierneze”, a relatat apicultorul Constantin Cojocari.



Majoritatea apicultorilor, au început deja pregătirile pentru iarnă pentru a nu-şi pierde familiile de albine.



„Acest an pentru întreaga ţară a fost mai greu din cauza secetei, dar şi a creşterii preţurilor la energie. Totuşi avem miere de calitate, iar pentru pregătirea albinelor la fel este nevoie de miere. Eu sper că vom trece cu bine iarnă!”, a spus apicultorul Nicolae Culeac.



Potrivit Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor, în ţara noastră sunt în jur de 7400 de antreprenori din acest domeniu şi peste 260 mii de stupi de albine.