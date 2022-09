BNM: Un nou sistem IT va verifica toate operaţiunile bancare

Un sistem de prevenire a riscurilor de spălare a banilor va fi implementat la Banca Naţională a Moldovei până la sfârşitul anului. Programul va verifica toate operaţiunile bancare din ţară, relatează Radio Moldova.



Noul sistem informatic, care reprezintă o premieră pentru regiune, va pune la dispoziţia angajaţilor BNM o serie de instrumente avansate care vor permite supravegherea tuturor operaţiunilor bancare.



Soluţia IT este bazată pe analiza de risc şi va face posibilă detectarea activităţilor suspecte şi emiterea alertelor. Acest lucru va facilita atât identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani şi finanţare a terorismului, cât şi identificarea modificărilor suspecte în structura de proprietate a băncilor.



În plus, Soluţia IT este concepută pe o platformă care permite dezvoltarea de noi module şi funcţionalităţi, în special, în contextul preluării, de către BNM, a competenţelor de supraveghere a sectoarelor de asigurări şi microfinanţare.



În cadrul proiectului, care este implementat cu susţinerea USAID, au fost elaborate şi diferite proceduri interne, iar la începutul lunii curente, a demarat instruirea viitorilor utilizatori ai programului pentru a o gestiona în mod eficient.



Soluţia IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor şi monitorizarea acţionarilor bancari se află la etapa finală de implementare şi urmează a fi lansată până la finele acestui an.