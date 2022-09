Șase alimente care te vor ajuta să renunți la zahăr

Zahărul este dăunător pentru sănătate și siluetă. Este un lucru știut de toți, însă eliminarea lui din alimentație poate fi un pas foarte dificil.



Studiile au stabilit o legătură între zahăr și numeroase afecțiuni precum diabet, probleme neuronale sau obezitate. De asemenea, consumul mare de zahăr produce îmbătrînirea prematură a pielii.



Poți reduce consumul de zahăr prin înlocuirea lui cu alimente sănătoase care îți vor satisface pofta de dulce.



Uleiul de cocos, nu numai că este sănătos și are un conținut ridicat de grăsimi saturate, dar te poate ajuta să scapi de pofta de dulce. După masă, înlocuiește desertul cu două linguri de ulei de cocos. Îți va potoli nevoia de dulciuri și îți va menține starea de sațietate timp de patru, cinci ore, scrie The Independent.



Ceaiul de lemn dulce, fără calorii și zahăr, te va ajuta să sari peste desertul poftit.



Cartofii dulci sînt delicioși și savoarea lor îți va satisface pofta de dulce. Taie-i felii, unge-le cu ulei de cocos și presară scorțișoară deasupra înainte de a-i prăji. Vei obține un desert delicios.



Nu au aceeași textură sau gust ca prăjiturile preferate, dar morcovii au dulceață naturală și aduc numeroase beneficii pentru sănătate. Taie-i felii și lasă-i la îndemînă pentru o gustare sănătoasă.



Untul de nuci, precum migdale sau caju, are o dulceață naturală și reprezintă o sursă bogată de grăsimi bune și proteine, menținînd starea de sațietate pentru mult timp.



Ciocolata neagră, cu 85% cacao, este sănătoasă și poate fi un aliat foarte bun în dieta de slăbit.