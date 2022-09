Гороскоп на сегодня, 21 septembrie

Berbec

Astazi faci ce faci si te plasezi in centrul atentiei, fie printr-un talent deosebit pe care doresti sa-l pui in scena, fie printr-un simt al umorului, usor exagerat uneori, fie printr-un mod demonstrativ de a-ti manifesta sentimentele fata de cineva drag. Pe de alta parte, as spune ca astazi esti mult mai prezent la calitatile si talentele tale, la ce meriti sa obtii din viata pe baza acestora si la farmecul personal pe care-l ai si care te poate sluji in atingerea telurilor.



Taur

O zi in care preferi sa te relaxezi sau sa te ocupi de rezolvarea unor probleme personale sau familiale. Totusi, niste zvonuri care circula in mediul profesional s-ar putea sa te cam nelinisteasca. Poate fi vorba despre niste schimbari, sau reguli noi cu care nu esti de acord. Totusi, nu e momentul sa te revolti si nici sa iei decizii importante in aceasta privinta. Cel mai indicat este sa te ocupi de sufletul tau si sa iti restabilesti prioritatile, care acum par sa se refere exclusiv relatiile cu cei dragi.



Gemeni

Luna in Leu iti poate stimula interesul pentru activitati relaxante si distractive. Incerci sa creezi relatii armonioase cu prietenii, numai ca poti fi si tinta unor invidii, din partea unei persoane din anturajul apropiat care incearca sa-ti zadarniceasca niste planuri. Totusi, astfel de animozitati nu ar trebui rezolvate prin riposte ci, dimpotriva, ele vor disparea de la sine, daca vei adopta o atitudine calda, generoasa si concesiva.



Rac

Iata o zi in care reusesti sa pledezi cu succes in favoarea drepturilor tale, financiare sau de alta natura. Faci asta cu fermitate, dar si cu diplomatie, astfel incat sa nu lasi nico secunda senzatia ca pui presiune pe oameni. Acum poti participa la negocieri, poti corecta termenii unei colaborari si poti castiga o suma de bani binemeritata. In privinta contractelor si colaborarilor, cel mai bine este sa astepti pana cand Mercur isi reia mersul direct, pentru a le oficializa.



Leu

Luna in Leu iti confera magnetism, farmec personal deosebit, dar si amabilitate, generozitate si simt al umorului. Este o zi in care poti dizolva multe tensiuni si neintelegeri, doar adoptand aceasta atitudine. In plus, acum poti recastiga o relatie, te poti reconcilia cu partenerul de viata, sau poti salva o colaborare, care era cat pe ce sa se rupa. Cu alte cuvinte, evenimentele depind de atitudinea ta.



Fecioara

Pentru tine, Luna in Leu aduce mai degraba o tendinta accentuata spre melancolie, visare si izolare. Astazi se pare ca ai nevoie sa te simti protejat, sau sa fii ascultat de persoane dragi, in care ai incredere deplina. Este o zi care poate aduce in viata ta o veche iubire, macar la nivel de amintire. De asemenea, unii nativi Fecioara se pot perpeli de dorul cuiva drag sau din cauza unei iubiri secrete pe care o traiesc.



Balanta

O zi exact asa cum iti place tie. Cu activitate sociala intensa, cu multe conversatii care mai de care mai interesante, cu intalniri si cunostinte noi, cu complimente si aprecieri care-ti sunt adresate. S-ar putea ca astazi sa cunosti o persoana fascinanta, de care nu este exclus sa te si indragostesti. E-adevarat insa, ca Mercur este inca retrograd, si asta face sa te rezgandesti destul de des, lucru valabil si in privinta sentimentelor.



Scorpion

O zi importanta din punct de vedere profesional, pentru ca ai posibilitatea sa ajungi la un consens cu sefii, chiar si acolo unde nu credeai sa mai existe vreo sansa. Insa reusitele profesionale de astazi, castigurile de orice tip pe care le poti obtine, depind de cat esti de maleabil, binevoitor, pozitiv si diplomat. Cu alte cuvinte, daca vei reusi sa vezi doar latura pozitiva in toate lucrurile si sa te porti cu delicatete in orice situatie, vei avea numai de castigat.



Sagetator

Astazi poti fi pus in situatia de a da mai departe ceea ce ai acumulat, din punct de vedere al cunostintelor, pregatirii, experientei. Poti juca rolul de ghid, calauza, profesor, mentor. Iar daca iti asumi acest rol si o faci cu generozitate si ingaduinta, sprijinul se va intoarce la tine inzecit. S-ar putea ca la un moment dat sa te irite lipsa de experienta a celor din jur si faptul ca vorbiti de pe niveluri diferite, insa nu e momentul sa te manifesti cu superioritate ci dimpotriva, cu modestia caracteristica valorii autentice.



Capricorn

Luna in Leu iti poate stimula dorinta de pasiune si aventura. Asa ca, fie ai parte de o aventura pasionala, fie traiesti emotii intense impreuna cu jumatatea ta. Pe de alta parte, este vorba si despre resursele materiale, mai ales despre cele pe care le imparti sau le ai in comun cu cineva. In acest context, astazi pot avea loc discutii si poti lua masuri pentru conservarea bunurilor, banilor, patrimoniului.



Varsator

Se pare ca astazi este foarte important pentru tine felul in care te percep si te trateaza oamenii din jur. Esti sensibil la parerile, impartasirile si atitudinea lor, tocmai pentru ca vrei sa stii daca esti perceput corect, daca mesajul tau a ajuns nedeteriorat la ei, daca poti conta pe sprijinul lor. Este o zi a relatiilor, prin excelenta, si ar fi bine sa te focusezi exclusiv pe acest domeniu de viata, pentru a extrage beneficii maxime. Este momentul sa dezvolti colaborari, sa revigorezi relatia de cuplu sau sa repari niste relatii sociale care au avut de suferit.



Pesti

O zi frumoasa din punct de vedere profesional. Astazi iti desfasori activitatea cu usurinta, pentru ca, pe de o parte, beneficiezi de sustinerea colegilor, iar pe de alta parte, ai o stare de spirit foarte buna si reusesti sa extragi beneficii din orice situatie. As spune ca mediul profesional reprezinta acum un remediu pentru orice alte framantari ai in plan personal. Si in ce priveste sanatatea esti protejat astazi, prin urmare, chiar si o problema mai veche de sanatate, astazi se poate ameliora.