Гороскоп на сегодня, 20 septembrie

Berbec

Astazi Luna se afla in domiciul ei din Rac si te predispune la emotivitate, sensibilitate si tinzi sa cauti confortul caminului personal. Esti capricios si destul de greu de strunit, fapt care te-ar putea aduce in conflict cu un superior ierarhic. Pe de alta parte, ai putea fi fericitul beneficiar al unei mosteniri sau castig financiar de pe urma asocierilor in care esti implicat.



Taur

In cazul tau, Luna in Rac iti activeaza zona comunicarii si a mentalitatii. Prin situatiile care apar astazi, ai putea fi pus in postura de a manifesta, pe neasteptate, compasiune fata de unii semeni. Poti avea tendinta de a fi rigid si agresiv in apararea punctului tau de vedere. Fii maleabil, renunta la polemica si asculta-ti activ partenerul de discutie.



Gemeni

In ceea ce te priveste, Luna in Rac se plaseaza in zona valorii personale si a castigurilor financiare din munca proprie. Ai multa putere de munca, si ai putea atrage unele castiguri financiare prin munca proprie. Primeste cu incredere si cu inima deschisa sprijinul colegilor de la serviciu sau al subalternilor caci nu se stie de unde sare iepurele.



Rac

Luna este astazi la ea acasa si te predispunde la sensibilate, emotivitate si empatie. Imaginatia ta este la cote foarte inalte, dispui de o foarte bune intelegere a fenomenelor spirituale si psihice. Cauti compania parintilor sau a persoanele mai in varsta ori mai intelepte, fata de care te manifesti cu caldura, sustinere si protectie. Exprima-te liber.



Leu

Sub influenta Lunii din Rac, proiectata in zona discretiei, tu esti predispus la izolare, introspectie si meditare. Dispui de calitati scriitoricesti deosebite prin care poti atinge inimile celor care te citesc. Profita de aceste calitati, si actioneaza "de moda veche" trimitand o scrisoare prin posta parintilor sau altor apropiati tie. Ai putea primi o mostenire de la rude.



Fecioara

Luna este plasata in zodia Racului si iti trimite influentele in zona prietenilor, a anturajului, activandu-ti axa afectivitatii. Astazi preferi si intretii prieteniile apropiate, apreciezi oamenii atenti si grijulii la adresa ta, iar tie la randul tau iti place sa ii ingrijesti pe cei din jur. Invata sa echilibrezi afectivitatea primita, cu cea daruita. Atentie la drumurile pe care le faci.



Balanta

In cazul tau, Luna in Rac este plasata in zona statului social si a reputatiei. Astazi cauti linistea si siguranta la locul de munca. Iti place sa fii protejat si duci grija celorlati. Preocuparile tale sunt destul de stranii si ai putea atrage unele surse oculte de castig financiar din munca proprie. Cauti siguranta prin statusul social si cariera.



Scorpion

In ce te priveste, Luna in Rac iti activeaza codul moral si filosofia de viata. Manifesti o fire hotarata, curajoasa, energica, vioaie si ambitioasa. Ai putea simti sa pleci intr-o calatorie in strainantate care ti-ar putea aduce multa placere si beneficii, poate chiar intr-o tara aflata sub semnul Racului. Totusi fii prudent si lasa loc de neprevazut in caz ca alegi sa pleci la drum.



Sagetator

Tie Luna in Rac iti activeaza zona regenerarii si a castigurilor financiare provenite de pe urma altora. In cadrul familiei si al caminului, iti regasesti astazi sentimentul de siguranta si stabilitate. Energia vitala este destul de redusa si iti recomanda sa o investesti cu folos. Fii cald, ingaduitor si tolerant in relatia cu persoana iubita sau cu copiii.



Capricorn

In cazul tau, Luna in Rac se plaseaza in zona relatiilor si a parteneriatelor. Poti primi sprijinul si protectia unui barbat din anturaj si cu care ai putea chiar demara proiecte profesionale in comun. Manifesti o fire puternica, autoritara, inteligenta, dar tempereaza-ti impulsul spre conflict si ramai in zona bunei cooperari si a armoniei.



Varsator

Luna in Rac te stimuleaza in zona raporturilor de la locul de munca si a sanatatii. Relatia ta cu colegii si subordonatii este foarte calda, familiara si te bucuri de simpatia si sprijinul lor, fapt care te-ar putea propulsa si in ochii sefilor. In materie de sanatate, pot reaparea probleme mai vechi legate de oase, articulatii sau piele. Munceste eficient si nu te stresa.



Pesti

Tu primesti lumina Lunii din Rac in zona iubirii si a creativitatii. Esti foarte cald si afectuos cu persoana iubita si cu copiii. Te dedici cu mare drag ingrijirii lor si ai tendinta de a-i proteja. Creativitatea ta se manifesta astazi mai degraba prin mijloace casnice. I-ai putea impresiona pe cei dragi gatindu-le mancarea preferata. Fii moderat si cumpatat la cumparaturi.