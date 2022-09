Revedere nostalgică. Absolvenţii facultăţii de Pediatrie şi-au dat întâlnire după 40 de ani

Revedere nostalgică după patru decenii de la absolvirea Universităţii de Medicină. Absolvenţii Facultăţii de Pediatrie s-au revăzut ca să povestească ce au făcut în tot acest timp. Veniţi de pe diferite continente, unde activează în prezent, aceştia au depănat amintiri, au râs cu poftă şi şi-au dat multe îmbrăţişări, relatează Moldova 1.



Absolvenţii de acum 40 de ani au trăit din plin bucuria revederii şi spun că amintirile de atunci sunt cele mai plăcute.



„Au trecut 40 de ani de când nu ne-am văzut cu toţi. E clar că sunt unele emoţii pozitive, aşteptăm să ne vedem cu toţii. Pe mulţi parcă i-am şi uitat. Mulţi pot să treacă pe lângă noi şi să nu-i cunoaştem. Ne aducem aminte cum toţi am trăit într-un cămin, parcă trăiam ca fraţii şi surorile. Mâncam dintr-o farfurie”.



„La întâlnirea care a fost cu câţiva ani în urmă, eu nu am putut veni atunci şi pe mulţi din foştii mei colegi eu nu-i cunosc. Pe care îi cunosc, pe care nu-i cunosc şi mie îmi spun unii că m-am schimbat, alţii că nu m-am schimbat”.



„Când îmi văd colegii, parcă mă revăd cu 40 de ani în urmă cum eram, vârsta îşi ia a ei dar inima, sufletul rămâne mereu tânăr”.



„Suntem mândri, suntem absolvenţi ai Facultăţii de Pediatrie. Toţi am rămas devotaţi medicinii şi devotaţi pediatriei şi acum după 40 de ani suntem deja cu experienţă, cu fire de păr sur, dar suntem aceiaşi, veseli”.



Sărbătoarea a fost întregită de un program artistic, îmbinat armonios cu buna dispoziţie, distracţie şi multă voie bună.



„Decizia a fost luată în luna mai. Noi cu unele colege din Chişinău ne mai întâlnim uneori şi am hotărât să înceaăe a-i căuta pe toţi, ca să se apropie în această zi, care pentru noi este o zi însemnată. Un stagiu de lucru îl au fiecare, cu multe probleme, cu multe bucurii, cu multe realizări şi fiecare dintre noi o să-şi mărturisească sentimentele care le-au păstrat în suflet”, spune Elena Robu.



Întâlnirea s-a finalizat cu promisiunea unei revederi peste alţi 10 ani, în aceeaşi formulă.