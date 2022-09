Tipul de ceapă care ajută la reducerea tensiunii arteriale crescute

Ceapa este foarte bună pentru sănătate, aşa că nu ar trebui să o excludem din meniu.



În general, ceapa este săracă în calorii şi bogată în potasiu şi vitaminele B6 şi C.



Datorită valorii nutritive, preţului mic şi gustului deosebit, ceapa este prezentă în majoritatea preparatelor şi salatelor.



Ea ajută la îmbunătăţirea sănătăţii inimii şi poate avea un efect benefic asupra sistemului cardiovascular.



Studiile au descoperit că un polifenol numit quercetină, găsit în ceapă, ajută la reducerea tensiunii arteriale crescute şi a nivelului de trigliceride.



Ceapa de culoare mai închisă, cum ar fi ceapa roşie, conţine cele mai mari cantităţi de quercetină.



Ceapa este bogată în antioxidanţi, ceea ce o face benefică pentru întregul organism, pentru că luptă împotriva bolilor şi radicalilor liberi care ajută la repararea şi protejarea celulelor deteriorate din organism.



Ceapa este una dintre cele mai bune surse de flavonoide (inclusiv quercetină), substanţe fitochimice cu proprietăţi antioxidante puternice.



Potrivit unui studiu publicat în Journal of Agriculture and Food Chemistry, ceapa conţine cel puţin 25 de flavonoli diferiţi.



O dietă bogată în antioxidanţi ajută la reducerea inflamaţiilor şi la scăderea efectelor negative ale radicalilor liberi, contribuind la un sistem imunitar puternic şi o sănătate generală mai bună.



Ceapa poate reduce riscul de cancer



Au fost efectuate unele cercetări asupra modului în care ceapa poate juca un rol important în prevenirea cancerului.



Un studiu de la Universitatea din Guelph a concluzionat că ceapa roşie, în special, este cea mai eficientă în reducerea celulelor canceroase în cancerul de colon şi de sîn.



Acest lucru se datorează din nou nivelurilor ridicate de quercetină şi antocianine (un alt tip de flavonoid antioxidant), conform Rador.



Beneficii nebănuite ale cojilor de usturoi pentru sănătate!



Usturoiul este considerat un antibiotic natural, dar şi coaja sa are şi proprietăţi utile.



Experţii ne recomandă să nu aruncăm cojile de la usturoi, după ce l-am curăţat, deoarece nu doar căţeii de usturoi, ci şi cojile acestuia au efecte antioxidante pentru organism.



Oamenii de ştiinţă susţin că există cel puţin şase antioxidanţi în cojile de usturoi.



Cei mai importanţi dintre aceştia sînt fenilpropanoizii antiinflamatorii, care menţin sănătatea inimii şi luptă împotriva îmbătrînirii.



De asemenea, cojile de usturoi conţin quercetină, o substanţă care netezeşte ridurile, încetineşte procesul de îmbătrînire, combate inflamaţia şi radicalii liberi. Toate acestea îmbunătăţesc aspectul pielii.



Există mai multe moduri de a folosi cojile de usturoi. Acestea pot fi consumate sub formă de ceai, adăugate în ceaiurile din plante şi folosite sub formă de pulbere uscată.



Este indicat avizul unui specialist înainte de a lua o decizie privind întrebuinţarea cojilor de usturoi, conform Rador.