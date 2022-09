Гороскоп на сегодня, 17 septembrie

Berbec

Sambata s-ar putea să fii nevoit sa faci mai multe drumuri pe distante scurte pentru a-ti rezolva unele treburi profesionale sau personale restante. Dozeaza-ti eforturile si selecteaza-ti prioritatile, deoarece organsimul tau este obosit. Duminica, membrii familiei iti vor fi alaturi. Stai de vorba cu acestia si planuieste pe indelete schimbari majore in casa, dar si activitati recreative agreate de toata lumea. Intampina cu incredere propunerile celor dragi.



Taur

Weekend-ul îți aduce cheltuieli pentru cele necesare traiului cotidian. Insa este posibil sa aloci o suma importanta de bani fie unei excursii de scurta durata, fie unui curs de instruire planificat mai demult. Lasa grijile deoparte, deoarece te vei descurca onorabil cu toate cheltuielile ivite. Duminica, bucura-te de compania persoanelor din anturajul apropiat. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante. Dar, lasa-i si pe ceilalti sa vorbeasca.



Gemeni

Ai un farmec deosebit la sfarsitul acestei saptamani. Insă, ești capricios, iar celorlalti le este greu să-ți intre in voie. Controleaza-ti reactiile si fii deschis relationarii cu semenii. Sunt momente bune pentru a-ti propune un stil de viata nou, un program cotidian care sa includa scurte plimbari in aer liber, dar si apropierea de oameni deosebiti si de buna calitate. Posibil sa cheltuiesti ceva bani pe lucruri necesare traiului cotidian. Dar iti poti permite si niscai mofturi!



Rac

Sâmbătă, odihnește-te, înconjoară-te numai de cei dragi si lasa grijile deoparte. Posibil ca frământările tale sufletești sa fie legate de segmentul profesional si de veniturile pe care le obtii de pe urma eforturilor depuse in campul muncii. Este o perioada de transformari profunde in structura fiintei tale si de aceea esti ceva mai sensibil fata de cum te stiai tu sau ceilalti. Duminica te vei simti mult mai bine. Ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta!



Leu

Intalnirile si dialogurile cu prietenii sunt frecvente. Vei primi sfaturi bune, informatii prețioase, dar si remarci mai putin plăcute. Totuși, ia aminte si gandeste-te pe indelete la fiecare expresie asa-zis neplăcuta. Pentru ca deocamdata, esti interesat de aspectele spirituale ale vietii este mai dificil sa te implici in dialoguri cu teme comune. Insa, pentru ca ceilalti sunt dornici sa iti fie in preajma, depune un efort si coboara din turnul tau de fildes. Te vei bucura din plin!



Fecioara

Orientează-ți eforturile spre prieteni, dar si spre persoanele din anturajul socio-profesional. Participă cu inima deschisa la intalniri, discutii, chiar daca unii te vor provoca pe teme oarecare. Vei reusi sa raspunzi cu usurinta, farmec si inteligenta la orice si oricui. Pe de alta parte, schimbul de replici de la finalul acestei saptamani iti va mari increderea in fortele tale si chiar iti poate aduce propuneri de colaborare deosebite.



Balanta

Daca sâmbătă esti visător, preocupat de teme spirituale, de elevare sufleteasca, duminica vei reveni cu picioarele pe pamant si te vei implica in actiuni comune cu altii. Se pare ca vei fi inconjurat de multa lume, socializarea fiind cuvantul de ordine al sfarsitului acesta de saptamana. Este bine sa fii prudent in vorbe si manifestari, pentru ca exista o tendinta de a exagera cu aparitiile tale publice. Asculta ce de spun ceilalti!



Scorpion

Finalul acestei saptamani este potrivit revizuirii bugetului de venituri si cheltuieli. Sunt momente bune pentru a-ti selecta cheltuielile prioritare, mai ales cele comune cu altii: facturi, taxe, altele. Ar fi bine sa aloci o suma importanta de bani pentru ingrijirea sanatatii tale. Duminica relaxeaza-te alaturi de prieteni, fie vizionand o piesa de teatru, vizitand un targ de sezon, fie participand la un curs de weekend. Temele neconvenționale, filozofiile de viata noi iti vor stârni interesul.



Sagetator

Sâmbătă, relatia cu partenerul de viata este vulnerabila. Sunt posibile discutii aprinse legate de copii si de organizare a timpului petrecut impreuna. Este bine sa tii cont de sugestiile partenerului si sa te adaptezi situatiilor create. Duminica, rezerva-ti momente de relaxare si mediteaza la sensurile ascunse ale vietii. Vei descoperi lucruri interesante si de mare folos pentru a te descurca cu brio in evenimentele in care esti implicat. Ai grija de buget!



Capricorn

Ce ar fi sa lasi toate treburile deoparte si sa te ocupi numai de santatatea ta. Tentatia de a afunda fie in rezolvarea sarcinilor profesionale, fie in treburile gospodaresti iti creeaza atat disconfort mental, cat si fizic. Chiar ai nevie de odihna, relaxare, o dieta corespunzatoare organismului tau. Ai incredere ca zilele urmatoare iti vei rezolva foarte bine si usor toate treburile restante. Duminica se intrezaresc activitati comune cu altii. Implica-te cu drag!



Varsator

Relațiile sentimentale sunt foarte active in zilele acestui weekend. Insa, de la cheltuieli comune pot aparea neintelegeri. Cei dragi vor incerca sa te santajeze emotional, astfel incat sa obtina de la tine cat mai multe si diverse foloase. Ar trebui sa stabilesti clar o limita financiara, care sa fie respectata si de tine si de ceilalti. Insa, cu putin efort si explicarea pozitiei tale vizavi de mofturile celor dragi, zilele acestui final de saptamana le vei petrece frumos si linistit.



Pesti

Casa si familia iti vor oferi, in aceste zile de weekend, liniste, siguranta si buna dispozitie. Chiar daca exista niscai tensiuni in relatii, poate chiar si treburi gopodaresti care te solicita mult, tot vor fi momente deosebite in care te vei bucura de segmentul familial. Esti un bun animator pentru a-i antrena si pe cei dragi in reuniuni comune cu rudele, prietenii sau cunostintele apropiate. Hazul povestirilor tale va atrage, atat aplauzele celorlalti, cat si sprijinul lor neconditionat.