Cei care trăiesc în pădurea de cedru nu se îmbolnăvesc niciodată!

„Un hectar de pădure de cedru, timp de o zi, produce circa 30 kg de substanţe organice volatile cu proprietăţi bactericide. Studiile savanţilor arată că acest volum de fitocide poate ucide o cantitate de microbi dintr-un oraş mare” – aşa a descris proprietăţile bactericide ale cedrului L. Tihnova însă în 1955”.



Studiile recente nu doar confirmă cele spuse. În prezent, savanţii au mers mai departe în studierea proprietăţilor bactericide şi antivirale ale cedrului: a fost demonstrată capacitatea de a proteja omul împotriva gripei.



Precum se ştie, virusul gripal este diferit în fiecare an – el mutează, se adaptează rapid la toate metodele elaborate de om. Însă mijloacele de protecţie create de Dumnezeu rămîn a fi cele mai eficiente. De exemplu, usturoiul. Dar usturoiul are o aromă nu chiar plăcută. Maturii încă „se pot impune” să poarte „mărgele” din usturoi în timpul epidemiei de gripă, însă copiii….



Dar, din fericire, mai există un remediu eficient împotriva gripei – cetina de cedru. Ea are o aromă foarte plăcută, ce aminteşte nu de brad, dar de mandarine… Sau de fructe. Copiii se joacă cu plăcere cu crenguţele de cedru, le place să mestece acele de cedru şi ramurile tinere de cedru. Or, acestea constituie o metodă excelentă de combatere a gripei!.



Un laborator care studiază problema combaterii virusului gripal a desfăşurat următorul experiment: au fost prelevate probe de laborator ale virusului timp de 10 ani. Aceste mostre în picături de apă au fost plasate pe ace de cedru. Peste 3 minute s-a constatat că 90% dintre microorganismele, ce provoacă gripa au pierit în toate 10 mostre. Peste 10 minute, au pierit toate focarele de gripă.



Prin urmare, mutaţiile anuale ale virusului nu pot face faţă cedrului, care este o adevărată minune a naturii siberiene.



Drept protecţie împotriva virusului poate servi cetina de cedru, mestecate de copii sau maturi, ceai din ace de cedru, sau ivan-ceai cu cetină de cedru.