Гороскоп на сегодня, 16 septembrie

Berbec

Se pare ca nu stii ce sa alegi - fie caminul in care te simti in siguranta, fie schimbarea, nevoia si dorinta de a experimenta ceva nou, excentric. Ar fi bine daca ai incerca sa le imbini, cumva, pe amandoua, evitand, astfel, a acumula frustrari si noi nemultumiri. Esti optimist in ceea ce priveste viitorul, cel putin cel apropiat, dar nu lasa ca acest lucru sa te distraga de la adevaratele probleme ale zilei de azi.



Taur

Esti perceput drept un foarte bun camarad, un minunat coleg si un tovaras de nelipsit din orice adunare. Ceea ce, dintr-o data, te va face sa fii atat de surescitat si sa ramai cu atat de putin timp liber, incat nu mai stii pe unde sa scoti camasa. Insa, indiferent care sunt problemele pe care trebuie sa le rezolvi, fa in asa fel incat sa iti asculti intuitia; este singura care te poate ghida pe drumul ales.



Gemeni

De aceasta data se pare ca trebuie sa depui ceva mai mult efort decat de obicei pentru a te adapta noilor schimbari intervenite in viata ta. Ceea ce este cel mai important pentru tine, acum, este sa faci primul pas catre viitorul tau; nu ajunge sa-l intrevezi, prin sticla veche a ochelarilor purtati, este cazul sa ai curaj si sa iti regasesti curajul pe care il credeai pierdut. O zi in care analizele si criticile nu-si au rostul.



Rac

Este o zi in care ai putea avea "conversatie" cu persoana iubita, un dialog marcat de sinceritate. In cazul in care trebuie sa lamuriti lucrurile, ziua de astazi este perfecta pentru a ajunge la un consens, indiferent care este directia in care va indreptati. Nu uita, este mai important sa fii fericit si linistit, in aceasta perioada, decat implicat intr-o relatie care te face nefericit.



Leu

Te gandesti, probabil, ca cel mai important lucru pentru tine, astazi, este sa iti urmezi visele. Nu conteaza pe cine deranjezi (sau daca deranjezi) pe cineva cu acest demers. Concentreaza-ti atentia asupra momentului prezent, chiar daca esti tentat sa crezi ca "viitorul luminos" iti este rezervat doar tie. Profita de energiile acestei zile pentru a elimina amintirile neplacute.



Fecioara

Oricat de mult ti-ai dori o vacanta in locuri exotice, oricat de mult te-ar atrage ideea gasirii "sufletului pereche", cu siguranta ziua de astazi nu este una potrivita acestor demersuri, in ceea ce te priveste. Atentia iti este directionata catre ceea ce se intampla in jurul tau, catre ceea ce se afla in imediata ta vecinatate; foloseste-ti harul si darurile divine pentru a face lumina in jurul tau.



Balanta

O zi in care armonia si buna intelegere cu cei din jur sunt prezente in viata ta. Rolul de "zana buna" este al tau, de aceasta data, menirea ta fiind aceea de a-i impaca pe cei din jur si de-ai ajuta sa se impace cu ei insisi. Asteapta-te, in schimb, ca ceea ce spui si modul in care tu vezi lucrurile sa nu fie unanim acceptat de catre cei cu care interactionezi. Nu este un motiv de renuntare, insa.



Scorpion

Exista posibilitatea de a avea probleme in a aplica teoria in practica, astazi. Stii foarte bine despre ce este vorba, stii ce ai de facut, dar cand trebuie sa actionezi, observi ca ceva te retine. Probabil chiar teama de esec. Ar trebui sa ai ceva mai multa incredere in tine insuti, deoarece esti capabil a lua in calcul orice posibil scenariu si a elimina orice fel de impediment.



Sagetator

Nivelul tau de energie este foarte crescut, astazi. Se situeaza la cote alarmante. De aici si riscul de a face probleme altora, desi intentia ta este cu adevarat una buna. Marte, plasat in semnul tau solar, iti da atat de mult combustibil bun de folosit, incat vei reusi, dintr-o data, sa "arzi" toate legaturile care te tin legat de trecut. Un context de care aveai atat de multa nevoie...



Capricorn

De aceasta data reusesti sa impaci nu doar trecutul cu prezentul ci si capacitatea de a fi rezonabil cu tendintele dictatoriale. Ai putea fi foarte usor invidiat de catre cei din jur, pentru aceasta armonie interioara, insa, pentru ca nu de aici iti "tragi"' energia, vei reusi sa ramai indiferent la parerile acestora. Impartaseste-ti gandurile doar celor in care ai intr-adevar incredere.



Varsator

Nu te chinui sa faci totul perfect. Nu este o zi potrivita pentru acest lucru, desi simti din toata fiinta ta ca, fara a incerca sa gasesti perfectiunea, viata nu are sens. Raspunsurile nu iti vor veni in astfel de momente. Probabil ca trebuie sa lasi lucrurile sa decurga de la sine - sau din inertie. Uneori nu strica sa fii doar martor sau sa te multumesti cu rolul de "mama" - sa dai fara a cere nimic in schimb.



Pesti

Ar fi bine sa nu faci foarte multe promisiuni, astazi. Si asta deoarece exista tendinta ca ceilalti sa profite de bunatatea ta. Pe de alta parte, acest aspect iti va limita "accesul" la eventuale probleme ulterioare. In schimb, o zi in care a-ti lasa sufletul sa "zburde" pe imasul fericirii reprezinta cea mai bun alegere pentru a-ti petrece ziua intr-o maniera pe gustul tau. Pune un strop de bucurie in orice alegi a face.