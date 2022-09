La Teatrul Național ”Mihai Eminescu” va avea loc premiera unui spectacol de Mihail Bulgakov

Spectacolul „Capcana” după „Fuga” de Mihail Bulgakov, în regia lui Petru Hadârcă va deschide Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a VII-a, pe data de 15 septembrie, la ora 18:30, în incinta Teatrului Național ”Mihai Eminescu”, informează MOLDPRES.



Într-o conferință de presă de astăzi, regizorul Petru Hadârcă a menționat că ideea spectacolului a apărut în contextul discuțiilor despre cultura rusă și despre responsabilitatea autorilor și impactul operelor create asupra mentalităților și asupra formării opiniei sociale, discuții generate de războiul din Ucraina. ”Consider că nu interzicerea, ci, dimpotrivă, lectura, relectura, însoțite de analize la rece, de discuții și reflexie pe detalii ne-ar ajuta să înțelegem ce se întâmplă astăzi și, poate, am înțelege de ce s-a ajuns din nou la confruntarea dintre două lumi, dintre două modele atât de diferite de organizare a vieții și societății. Pentru un exercițiu de acest fel am ales soarta și opera lui Mihail Bulgakov”, a specificat regizorul.



Potrivit sursei citate, după revoluția din 1917, Mihail Bulgakov a rămas în Rusia Sovietică. N-a fost alegerea sa: din cauză că era bolnav de tifos și se afla în stare de inconștiență n-a apucat să se refugieze peste hotare, unde au plecat frații și surorile sale. Când și-a revenit, a regretat că a ratat această șansă și a încercat să se adapteze, să se integreze în viața propusă de regimul bolșevic. După mai multe tentative de a obține un pașaport pentru a pleca peste hotare și după mai multe interdicții de publicare, Bulgakov scrie scrisori conducerii statului sovietic, solicitând permisiunea de a pleca din țară. Spre stupoarea sa, a fost contactat prin telefon de însuși Stalin. Bulgakov n-a avut curajul să repete rugămintea la telefon. S-a lăsat sedus de oferta lui Stalin de a deveni dramaturgul Teatrului de Artă din Moscova. De această dată, a fost o alegere conștientă. Care au fost consecințele pentru destinul personal al intelectualului Bulgakov, cum s-a răsfrânt asta în textele sale și în ce măsură ne oferă o cheie de răspuns întrebărilor care planează asupra noastră la o sută de ani distanță – încercăm să lansăm o discuție prin această versiune scenică, intitulată „Capcana” după piesa „Fuga” de Mihail Bulgakov.”



Din distribuție fac parte actorii Alexandru Leancă, Diana Decuseară, Alexandru Pleșca, Corina Rotaru, Emil Gaju, Angela Ciobanu, Ion Mocanu, Anatol Durbală, Petru Oistric, Dan Melnic ș.a.