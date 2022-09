Originile Lunii, cu un pas mai aproape de a fi descoperite

Luna a fost dintotdeauna un subiect de interes pentru oameni, dar abia pe vremea lui Galileo cercetătorii au început să-l studieze serios.



Timp de aproape cinci sute de ani, cercetătorii au propus o varietate de idei care mai de care mai controversate cu privire la modul în care s-a format satelitul natural al Pământului.



Acum, geochimiștii, cosmochimiștii și petrologii de la ETH Zurich au analizat originile Lunii dintr-o perspectivă diferită.



Gaze indigene Pământului, descoperite în rocile selenare



Descoperirile echipei de cercetare, care au fost publicate recent în revista Science Advances, demonstrează că Luna a dobândit gazele nobile precum heliu și neon din mantaua Pământului.



Descoperirea întărește ideea „impactului gigantic”, care teoretizează că Pământul și un alt corp ceresc s-au ciocnit violent pentru a forma Luna.



Patrizia Will a examinat șase mostre de meteoriți lunari dintr-o colecție aparținând NASA. Meteoriții sunt formați din rocă bazaltică, care a fost creată atunci când magma a ieșit din interiorul Lunii și s-a răcit rapid.



Luna a moștenit gazele indigene Pământului?



După ce s-au format, straturi suplimentare de bazalt au continuat să le acopere, ferind roca de razele cosmice și, în special, de vântul solar. Procesul de răcire a dus la crearea particulelor de sticlă lunară.



Will și echipa sa au descoperit că particulele de sticlă mai aveau urme de heliu și neon din interiorul Lunii. Rezultatele lor oferă dovezi convingătoare că Luna a moștenit gazele indigene Pământului.



„Găsirea de gaze, pentru prima dată, în materialele bazaltice de pe Lună a fost un rezultat foarte interesant”, spune Will, citată de SciTechDaily.