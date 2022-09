Гороскоп на сегодня, 12 septembrie

Berbec

Cuvantul de ordine pentru tine este astazi discretia. Nevoia de tihna, liniste si lucruri sfinte este mare si ar fii minunat sa ti-o satisfaci in vreun fel. Sigur ca ai multe de facut, oscilezi intre a te apuca de treaba si a mai lenevi un pic, insa pana la urma te vei descurca foarte bine. Posibil sa te necajeasca ceva afectiuni vechi. Evita pe cat posibil consultatiile si analizele medicale. Odihna si o dieta corespunzatoare te ajuta mult.



Taur

Intuiția te anunta astazi ca urmeaza o perioada in care vei avea mult de furca cu prietenii si persoanele care te sustin in demersurile tale socio-profesionale. La prima vedere esti nemultumit de acest segment relational, insa pana la urma vei constata ca lucrurile se desfasoara in favoarea ta. Ajutorul de care ai nevoie acum vine pe cai neobisnuite si cand te astepti mai putin. De aceea, bucura-te de compania celorlalti si lasa grijile deoparte.



Gemeni

Tumultul din segmentul profesional iti aduce pe de o parte beneficii, sarcini de lucru noi, dar si plata pe masura. Insa, pe de alta parte, foarte usor poti ajunge la conflicte serioase cu sefii sau cu reprezentantii unor institutii oficiale. Fii prudent si evita provocarile celorlalti. Foloseste-ti farmecul nativ si lamureste orice diferend cu rabdare si intelegere. Vei observa cum interlocutorii tai iti vor copia atitudinea si astfel toata lumea va fi multumita.



Rac

Demersurile profesionale te obosesc, dar ai incredere ca te vei descurca foarte bine si vei reusi sa rezolvi tot ce iti propui. Daca esti nevoit sa iei decizii sau sa te pronunti vizavi de o calatorie de serviciu, ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva de incredere din anturajul apropiat. Pe de alta parte, astazi ti-ar prinde bine sa-ti rafinezi sufletul prin lecturi deosebite, vizitand o expozitie de arta sau tăifăsuind, pe inserat cu un prieten drag.



Leu

Chestiunile financiare comune cu altii te preocupa intreaga zi. Posibil sa te necajeasca faptul ca trebuie sa cheltuiesti sume importante de bani, pe mofturile partenerului de viata sau pentru o ruda care te cauta numai pentru sprijin material, cand are nevoie. Insa, daca esti putin atent ai sa observi ca tu esti cel care ai creat acest context. Reserva momente de liniste si reorganizeaza-ti bugetul disponibil pentru altii. Planurile de calatorie ti-ar bucura sufletul.



Fecioara

Dialogurile cu ceilalti iti vor aduce multe informatii pretioase. In primul rand, fii atent la subiectele discutate cu partenerul de viata si colaboratorii din domeniul profesional. Vei constata ca orice discutie duce numai la castiguri comune sau la bunuri folosite in comun. Totusi, in a doua parte a zilei rezerva momente pentru a analiza toate relatiile parteneriale. Exista personaje in preajma ta care au interese total diferite de ale tale.



Balanta

Este o zi incarcata la serviciu, cu multe treburi de rutina. Sunt posibile tensiuni in relatiile colegiale, de aceea fii prudent. Se poate discuta amiabil, cu putin efort si bunavointa. Indicat ar fi sa accepti sprijinul colegilor si lucrul in echipa. Sanatatea este vulnerabila, insa pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale. Odihna, controlarea starii tale interioare si alimentatia corespunzatoare iti sunt de mare folos.



Scorpion

Accentul zilei este pe relatiile sentimentale. Atat persoana iubita, cat si copiii te provoaca mult. Fii prudent si evita-le mofturile, pentru ca sanatatea ta este precara. Pe de alta parte, tu esti cel care are asteptari prea mari de la cei dragi. Orienteaza-ti eforturile catre activitati recreative sau catre un hobby. Asta te va linisti si iti va deschide gustul pentru a relationa mai mult cu persoanele care au aceleasi preocupari ca si tine.



Sagetator

Membrii familiei te vor provoca la discutii aprinse, fie datorita relatiilor tale sentimentale, copiilor, fie datorita faptului ca esti prea distrat si te sustragi de la indatoririle gospodaresti. Este o zi in care ai succes numai in segmentul casnic, chiar daca tensiunile sunt si ele prezente. Reorientandu-ti eforturile spre casa si familie vei obtine aprecierile si sprijinul celorlalti si vei reusi sa rezolvi si treburile ramase in urma.



Capricorn

O zi bogată în relationarea cu ceilalti, dar sunt posibile si multe calatorii pe distante scurte. In special este nevoie sa dai o mana de ajutor rudelor apropiate sau membrilor familiei. Totusi ai grija sa iti rezolvi mai intai treburile personale si apoi sprijina-i pe ceilalti. Discutiile pot lua turnuri zgomotoase, daca abordezi cumva subiecte pe care le cunosti putin sau deloc. Evita promisiunile si angrenarea in activitati care iti depasesc posibilitatile de efort.



Varsator

Se pare ca discutiile care privesc veniturile tale din munca desfasurata te acapareaza intreaga zi. Persoanele din anturajul apropiat iti pot oferi idei bune pentru a-ti mari bugetul. Insa, deja ai la indemana si o lista de cheltuieli cam lunga. Pe de alta parte, cineva drag iti poate cere un imprumut. Dozeaza-ti atent fiecare ban si evita planurile financiare pe termen lung. Deocamdata te poti descurca excelent cu banii disponibili.



Pesti

Esti in vervă, te implici in tot soiul de activitati, ba ii antrenezi si pe ceilalti sa se apuce de treaba. Se pare ca te intereseaza in mod special acele situatii sau relatii care iti aduc beneficii materiale imediate. Fii prudent pentru ca esti prea combativ, riscand sa intri usor in conflict de la lucruri banale. Rezerva-ti momente numai pentru tine, in care sa iti planifici noi directii de abordare a evenimentelor in care esti implicat.