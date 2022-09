Peste 3,8 milioane de copii s-au născut în fiecare an în Statele Unite, în medie, între 2010 și 2020, potrivit Centrului Național pentru Statistică în Sănătate. Dar în ce lună se nasc cei mai mulți copii și de ce?



Pentru Statele Unite, răspunsul la întrebarea „în ce lună se nasc cei mai mulți copii?” este „august”, luna iulie aflându-se pe locul doi, a declarat Brady Hamilton, demograf la Centrul Național pentru Statistică în Sănătate.



De exemplu, august a avut cel mai mare număr de nașteri în opt dintre anii din intervalul 2010-2020, a remarcat Hamilton. Iulie a ocupat primul loc în trei dintre acești ani: 2014, 2015 și 2020, a spus el.



Când se nasc cei mai mulți copii?



În 2021, august a fost din nou luna lider, înregistrând 329.978 de nașteri, în comparație cu o medie de 350.067 de nașteri lunare între 2010 și 2020. Cel mai mic număr de nașteri din 2021 a avut loc în februarie, care a înregistrat 266.308 nașteri, potrivit Centrului Național de Statistică a Sănătății, citat de Live Science.



Deoarece cursul complet al unei sarcini este în mod normal de aproximativ 40 de săptămâni sau puțin mai mult de nouă luni, aceste date sugerează că majoritatea copiilor din Statele Unite sunt concepuți în noiembrie sau decembrie, a remarcat Hamilton. „Motivul pentru care în august se nasc cei mai mulți copii ne-a fascinat”, a spus Hamilton.



Reproducerea pare să fie sezonieră la multe organisme vii (inclusiv plante, insecte, reptile, păsări și mamifere), deoarece ar putea contribui la maximizarea șanselor lor de reproducere pe parcursul vieții, au explicat Micaela Martinez, profesor asistent de științe ale sănătății mediului la Universitatea Columbia, New York, și Kevin Bakker, anterior cercetător asistent la Universitatea din Michigan, acum cercetător principal la Merck.



De ce anume depind nașterile?



Într-un studiu din 2014 din jurnalul Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Martinez, Bakker și colegii lor au remarcat că a existat un tipar clar de nașteri de-a lungul latitudinilor din Statele Unite: statele nordice au un vârf de nașteri în iunie și iulie, în timp ce statele sudice înregistrează un vârf de nașteri mai târziu, în octombrie și noiembrie.



Studiul din 2014 a găsit un tipar similar în emisfera nordică, cu vârfuri care au loc mai târziu în cursul anului cu cât locația e mai aproape de ecuator. De exemplu, Finlanda a înregistrat cele mai multe nașteri la sfârșitul lunii aprilie, în timp ce nașterile din Jamaica au atins vârful în noiembrie.



Așadar, care ar putea fi explicația acestei corelații?



Un studiu din 1990 din Journal of Biological Rhythms a sugerat că sezonalitatea nașterilor umane poate fi legată de temperatura locală și de lungimea zilei. Măsura în care temperatura și durata zilei se pot schimba sau nu sezonier de-a lungul anului depinde în parte de latitudine, au remarcat Martinez și Bakker.



Aceste schimbări de mediu pot influența frecvența sexului sau cât de fertili sunt bărbații sau femeile, au observat ei. Cu toate acestea, în studiul lor din 2014, ei observă că mulți alți factori pot avea un rol, cum ar fi venitul, cultura, vacanțele și precipitațiile, ceea ce face dificilă înțelegerea rolului temperaturii sau duratei zilei în nașterile umane.



De ce este important să se știe când se nasc mai mulți copii?



Înțelegerea momentului când au loc majoritatea nașterilor umane este mai mult decât un test de cultură generală, a spus Hamilton.



„Dacă lucrați la maternitatea unui spital, sau reprezentați o companie care produce lapte praf sau un producător de scutece, este bine să știți cu ce vă puteți confrunta în timp”, a spus Hamilton.



„În continuare, sistemele școlare și-ar putea dori să anticipeze câți copii ar putea apărea la un moment dat, iar sistemele de îngrijire a sănătății și-ar putea dori să știe la ce să se aștepte în ceea ce privește vaccinările”, a concluzionat cercetătorul.