7 ritualuri de seară care te scapă de stress

Multi oameni au inteles importanta ritualului de dimineata. Totusi, dimineata incepe in noaptea care o precede. Cu alte cuvinte, modul in care se incheie o zi influenteaza cum vei incepe ziua urmatoare. Foloseste aceste trucuri pentru a-ti pregati mintea si trupul pentru o noapte relaxanta, fara niciun stres, transmite sfatulparintilor.ro



1. Practica meditatia si vizualizarea



Rezerva in fiecare seara cel putin cinci minute pentru yoga sau meditatie. Gaseste un loc in casa ta, cu o lumina difuza, linistit si fa-te confortabil. Umple-ti plamani cu maximum posibil de aer si expira, lent pe gura. Imagineaza-ti ca te eliberezi de stresul de peste zi si de energia negativa de fiecare data cand expiri. Muzica de meditatie este o cale minunata de a scapa de elementele care iti pot distrage atentia, daca observi ca mintea incepe sa umble hai hui.



2. Seteaza-te pentru a fi inspirat



Citeste carti de dezvoltare personala, sau urmareste filmulete motivationale. Scopul este sa gasesti ceva pozitiv, educational si inspirational care sa te ajute sa incepi ziua urmatoare plin de entuziasm.



3. Prepara-ti mancarea pentru ziua urmatoare



Cand esti pe fuga si nu esti pregatit mancarea poate fi o adevarata provocare. Pregateste-ti mancarea de seara pentru a nu fi nevoit sa te grabesti si sa risti sa nu-ti atingi obiectivele nutritionale. Insa daca faci o prioritate din pregatirea alimentatiei de seara, vei avea mereu o dieta potrivita care te va ajuta sa scapi de surplusul de greutate si sa fii plin de energie a doua zi.



4. Trece-ti in revista obiectivele



In fiecare duminica seara, fa-ti timp si scrie-ti obicetivele pentru saptamana ce sta sa vina. Scopurile nu trebuie scrise in detaliu si sa devina plictisitoare – este de ajuns sa treci cu liniuta anumite puncte importante pe care vrei sa le atingi. Apoi, in fiecare seara din timpul saptamanii petrece cateva minute sa treci in revista obiectivele si sa te gandesti la sarcini pe care ai vrea sa le finalizezi in ziua urmatoare. In timp ce te ocupi de asta ar fi bine sa asculti o muzica care sa-ti dea o stare sufleteasca pozitiva. Nu uita: modul in care termini o zi determina modul in care vei incepe ziua urmatoare.



5. Pune-ti intrebari



In timp ce priveste lista cu obiective pastreaza aceste intrebari in minte:



„Cat am progresat azi in atingerea obiectivelor mele?"



„Ce as putea imbunatati maine?"



„Pentru care trei lucruri sunt recunoscator azi?"



„Imi voi aminti peste cinci ani ce am facut azi?"



6. Transforma-ti dormitorul intr-un sanctuar



Petrecem in jur de o treime din viata in dormitor – ceea ce inseamna o perioada imensa de timp. Indiferent ca realizezi asta sau nu mediul din dormitor are un impact imens asupra sanatatii si longevitatii tale. Corpul tau trebuie sa recunoasca dormitorul drept spatiu de odihna. Tocmai de aceea in el nu ar trebui sa se gaseasca nimic care sa te distraga de la somn (nici televizor, nici pc, nici tableta, telefon si alte asemenea tehnologii). Asigura-te ca dormitorul este cat mai intunecos cu putinta astfel incat sa ai un somn linistit si profund.



7. Dormi



Nu ar trebui sa te surprinda sa afli ca somnul este cea mai importanta parte a rutinei de seara. Pentru a fi bine odihnit dimineata trebuie sa ai un somn de calitate noaptea (intre sapte si noua ore). Somnul are un efect incredibil asupra functiilor regenerative, iar lipsa odihnei are efecte negative asupra creierului. In plus, somnul te ajuta sa scapi de surplusul de greutate si sa-ti atingi obiectivele de fitness: imbunatateste nivelul testosteronului si a hormonului de crestere, care sunt extreme de importante pentru oricine isi doreste sa-si dezvolte masa musculara si sa scape de grasimi.