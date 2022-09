VIDEO// Om din popor: Guvernanții actuali sunt niște turiști. Această gălbeneață PAS este un partid DISTRUGĂTOR

Susținători și membri ai Partidului Șor au protestat astăzi, 9 septembrie, în fața Președinției. Aceștia cer eliberarea deputatului Marina Tauber din arest, dar și demisia Maiei Sandu și a întregului Guvern.



Unul dintre protestatari a oferit un interviu pentru un portal de știri din țară și a subliniat că Maia Sandu și PAS trebuie să recunoască faptul că nu pot conduce o țară și să demisioneze. Mai mult, bărbatul a menționat că PAS trebuie să înceteze să mai dea vina pe război pentru tot ce se întâmplă acum în țară, or cu 30 de ani în urmă nu era așa ceva, iar Republica Moldova înflorea



”Am ajuns că nu avem cu ce achita lumina, comunalele. Înafară de asta, rușine să ne fie, a fost o țară prosperă, am avut o Moldovă roditoare. Tot tineretul ne leapădă și pleacă, am rămas cu bătrânii, dar ca să înflorim trebuie tineret, să nască, să crească copii. Toate promisiunile care le-au făcut când au fost alegerile, foarte mult au promis, azi ajungem la 3000 dolari cubul de gaz, noi înțelegem scumpiri sunt peste tot. Nu trebuie să-și spele obrazul pe război. Noi suntem supărați pe guvernare, conducerea nu ar trebui să se conducă după principiul că e război. Maia Sandu trebuie să-și caute de treabă, nu avem noi nimic cu războiul, ea trebuie să facă ce a promis. Inflația e din cauza prețurilor, oamenii nu au salarii, nu au cu ce achita, nu au unde munci (…) Guvernanții sunt niște turiști, Maia Sandu pleacă dintr-o țară în alta, Alaiba vine cu ghiozdanul la Parlament (…) Cât de bine era înainte, tineretul era în țară, salariile erau mici, dar noi ne puteam îndestula, dacă un bătrân punea bani pentru moarte, azi guvernul a scos tot din oameni, salarii nu-s, prețurile au crescut (…) Guvernul, Parlamenul nu se ocupă cu ce se ocupă. Ei lasă să-și caute de lucru și dacă nu pot conduce, să-și dea demisia. Numai așa ne vom spăla de această gălbeneață, e un partid distrugător. Merită la guvern să fie Partidul ȘOR (…) Maia Sandu și Grosu sunt vinovați de furtul miliardului. Maia Sandu e implicată în toate. Ei nu figurează pentru că astăzi îs la conducere. Dacă vine alt partid la conducere, o să fie grav pentru Sandu și Grosu”



Amintim că Partidul ȘOR a organizat mai multe acțiuni de protest în ultimele luni. Membrii și susținătorii formațiunii s-au adunat la instanțe și procuratură, cerând eliberarea lui Tauber din arest.



Aceștia în continuare cer demisia Guvernului PAS și a Maiei Sandu, dar și organizarea alegerilor anticipate parlamentare și prezidențiale.

