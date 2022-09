Tocmai ne-am întors din vacanță dar iată: se naște dorința de a evada, de a ne abandona angajamentele. Dar cum să revii în rutina zilnică după vacanță, luînd ritmul fără să renunți la nimic?



În primul rînd, plecînd de la o presupunere foarte simplă: ceea ce simțim este normal, scrie The Whom într-un articol.



Nu lăsa distracția să dispară



Dacă există un lucru pe care vacanța ne învață, este că momentele de relaxare sînt esențiale pentru bunăstarea noastră psihică. Pentru a ține mereu în minte acest adevăr important trebuie să revenim la rutina zilnică după vară fără a renunța complet la momentele de distracție și relaxare.



Asta înseamnă că da, bineînțeles că totul trebuie să revină la normal și da, bineînțeles că ar trebui să ne implicăm în munca noastră, dar fără a începe cu obiceiul prost de a ne strădui prea mult să avem timp pentru noi.



Din păcate, la întoarcere, se poate întîmpla să avem agenda deja plină: este un exces fiziologic de zel datorat și mai ales sentimentului de a fi făcut puțin sau nimic în zilele libere.



În schimb, ar trebui să ne măsurăm angajamentele și să ne amintim că există întotdeauna timp pentru o seară în oraș, pentru o petrecere sau chiar doar pentru plimbări în aer liber sau pentru o plimbare în centrul orașului.



Mereu ceva nou



Ceea ce face foarte dificil să revii în rutina zilnică după sărbători este că totu este că fiecare zi arată la fel ca ultima. După ce te-ai scos din priză și ai savurat libertatea, poate fi destul de dificil să te întorci să faci aceleași lucruri din nou și din nou: poți simți un sentiment de greutate, ceea ce face nostalgia sărbătorilor și mai puternică.



Singura modalitate de a opri senzația este să ne oferi ceva nou, și nu în sensul material al termenului. În esență, ceva diferit trebuie inclus în rutina zilnică. Nu trebuie să fie complicat: poate fi bine să începi să meditezi acasă, să dedici o oră pe zi grădinăritului sau desenului sau să încorporezi ceva relaxant în rutina ta de dimineață. Totul este bine, atîta timp cît este sănătos și atîta timp cît ne face să ne simțim bine!



Programați angajamentele



După vară, mulți oameni fac greșeala de a se arunca în muncă sau activități. În realitate, pentru a evita suferința de stres de reintrare și pentru a relua activitățile zilnice fără traume, singurul lucru de făcut este să-ți cumperi o agendă și să începi să planifici totul cu cea mai mare grijă.



Alegem o agendă care ne place, care este și frumoasă de privit și începem să vizualizăm angajamentele: la ce oră vom termina munca? Care vor fi zilele noastre libere? În ce zi am putea plănui o evadare plăcută la spa și în ce zile, în schimb, vom alege să ne dedicăm să ne uităm la serialele noastre preferate?



Nu înseamnă că nu există loc de manevră pentru ceva de ultimă oră, atenție, dar să văd că am reușit să introducem totul și că fiecare zi nu este chiar monotonă sau la fel ca cealaltă ne ajută să revenim în ritm cu mai mare optimism.



Fă-ți timp pentru întoarcerea la muncă



De asemenea, acordați atenție întoarcerii la birou. Unul dintre motivele pentru care reîntoarcerea în rutina zilnică după vacanță este cu adevărat dificilă este faptul că te arunci imediat în muncă.



De fapt, chiar și activitățile de lucru trebuie planificate. O mișcare bună este să vă cunoașteți angajamentele din timp, poate întrebîndu-vă cu colegii sau managerii (subliniind, în vacanță, că nu sînteți încă operațional).



După aceea, fiecare activitate trebuie planificată cu atenție, fără să te arunci imediat în cele mai dificile sarcini și să încerci să gestionezi totul în cel mai armonios mod posibil.



Atunci cînd este posibil, este bine să obțineți ajutor sau să delegeți sarcini suplimentare, să faceți totul cu mai multă seninătate. Să uităm de sindromul Wonder Woman: întotdeauna există timp pentru a fi o eroină.



Învață să spui NU



Nu. Este doar un cuvînt mic, dar este foarte greu de spus, nu? Între timp, dacă vrem să ne reluăm cu calm viața de zi cu zi, fără traume, a învăța să spunem nu este nu numai util: este fundamental.



Dacă amînăm niște angajamente neplăcute pentru că nu am știut cum să punem capăt acelei situații, spunem doar nu. Dacă un coleg de-al nostru ne tot dă ceva care nu ne privește, învățăm să spunem nu respectîndu-ne timpul. Se aplică la orice, dar este și mai necesar cînd te întorci din vacanță pentru a rămîne activ, liniștit și a ne conduce viața în cel mai liniștit mod posibil.