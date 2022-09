Гороскоп на сегодня, 6 septembrie

Berbec

Ziua de astazi, prin evenimentele din zona profesionala, iti poate aduce neliniste, agitatie, ingrijorare. Ai senzatia ca nu mai poti conta pe nimeni, ca toata lumea fuge de responsabilitate, iar tu ti-ai pierdut autoritatea in fata celorlalti. Totusi, daca reusesti sa te detasezi de blocaje si dificultati, vei vedea ca din toate poti extrage ceva bun, util, constructiv, cum ar fi motivatia de a face o schimbare sau a incepe ceva nou in domeniul afacerilor.



Taur

Nu e o idee buna sa te agati de convingerile tale, care nu vin din alta parte decat din trecut. Acum e necesar sa fii flexibil, sa privesti lucrurile in ansamblu, sa asculti parerile celor din jur si, mai ales, sa renunti la unele obiceiuri si credinte vechi. Calatoriile indepartate necesita prudenta.



Gemeni

S-ar putea sa te cam lasi dus de val si de dorinta de a satisface niste capricii celor dragi si, in consecinta, poti face cheltuieli mai mari decat iti poti permite. Atentie, asadar, la excese de orice fel. Investitiile importante e bine sa fie amanate. La fel si solicitarea unor imprumuturi.



Rac

E posibil ca astazi sa te manifesti cu teama, mai ales in relatiile cu cei din jur: de exemplu, iti poate fi teama ca ai putea pierde o relatie pe care tu o vezi avantajoasa. Aceasta teama te poate predispune la compromisuri, tocmai de aceea, incearca sa nu-ti tradezi sufletul facand alegeri care iti iau din putere. Fii sincer mai ales fata de tine si vei avea de ce sa te bucuri, mai ales pe termen lung. Daca unii oameni pleaca din viata ta, este pentru ca asa e mai bine pentru tine acum. In plus, ei vor crea spatiu pentru aparitia unor oameni si relatii noi, de o calitate net superioara.



Leu

Munca, munca si iar munca. Te iei atat de tare in serios, incat uiti sa te mai si relaxezi. Sigur ca esti eficient, cel putin in prima parte a zilei, insa ia-ti din cand in cand cateva minute de meditatie, liniste, relaxare. In felul acesta mintea va redeveni proaspata, energica. Atentie la alimentatie, opteaza pentru alimente usoare, pentru ca stomacul poate fi mai sensibil.



Fecioara

Asteptarile tale in materiale de finante pot fi blocate, insa poti avea parte astazi de altfel de roade. Spre exemplu, poti primi recunoastere, te poti bucura de succesul unui proiect sau de evolutia frumoasa a unei relatii sentimentale. Cu alte cuvinte, astazi ai parte de bucurii de tot felul, daca te poti detasa de latura materiala.



Balanta

Astazi se pot accentua niste angoase, temeri, inhibitii. Ai tendinta sa te concentrezi mai mult asupra lipsurilor, decat asupra lucrurilor frumoase pe care le ai in viata ta. Asadar, lectia zilei este sa constientizarea blocajelor mentale si emotionale si transformarea acestora prin acceptare, iubire de sine, detasare de trecut.



Scorpion

Luna in Capricorn iti poate aduce astazi destul de multa confuzie legata de relatiile tale, de modul in care te exprimi si iti transmiti mesajul. Este totusi o zi valoroasa, care te invita la intropectie, transare a unor relatii, exprimarea adevarului indiferent de consecinte. De asemenea, astazi este esential sa renunti la convingeri vechi sau aspiratii care nu te mai reprezinta.



Sagetator

Contextul astral de astazi face posibile niste castiguri materiale. Insa, atentie, acestea nu vin de la altii, deci inceteaza sa astepti, sa speri ca altii te vor ajuta sau sa-i judeci pe acestia daca nu o fac. De data aceasta eforturile personale sunt rasplatite si numai ele. O buna organizare si asumarea responsabilitatii pentru tot ce esti si faci, te conduc spre succes.



Capricorn

Luna este astazi in zodia ta. Aspectele tensionate pe care le formeaza anunta relatii tensionate cu sefii, refuzul unei autoritati, blocarea unor actiuni in zona profesionala. Prin urmare, pana la nemultumire si frustrare nu mai e decat un pas. Totusi, "salvarea" vine de la planetele din Fecioara, cu care Luna se afla in relatii armonioase. Asadar, e momentul sa te concentrezi mai mult asupra dorintelor tale reale, viziunii, filozofiei de viata care rezoneaza cu tine, si mai putin asupra rezultatelor concrete.



Varsator

Luna plasata in Capricorn, intr-o zona a discretiei si izolarii, vorbeste despre confruntarea cu consecintele unor alegeri din trecut. Chiar daca acestea nu sunt tocmai placute si confortabile, primeste mesajul lor subtil, ceea ce e necesar sa integrezi in constiinta. Pe de alta parte, poti avea parte de mici bucurii de natura materiala, eventual prin intermediul partenerului de viata.



Pesti

Astazi ai ocazia sa afli cum te privesc prietenii in realitate. Iluziile legate de relatii par sa se prabuseasca, iar tu esti invitat sa privesti adevarul in fata, exact asa cum este. Lectia zilei este sa renunti la asteptari, judecati, ambitii si orgolii. Accepta realitatea prezenta, da drumul suprararii cauzate de vreun prieten si accepta ca nimeni altcineva nu e responsabil de tot ce esti si ai, in afara de tine.