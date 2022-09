Care sînt cele mai sănătoase fructe de toamnă

Toamna, organismul nostru are nevoie de mai multe vitamine pentru a se adapta la schimbările bruşte de temperatură.



Pentru a asigura aportul zilnic necesar de fibre şi vitamine în această perioadă, trebuie să consumăm cît mai multe fructe de sezon. Nutriţioniştii au realizat un top al celor mai sănătoase fructe de toamnă, care ajută la menţinerea sănătăţii organismului.



1. Struguri



Prin conţinutul bogat de polifenoli, consumul de struguri reduce riscul apariţiei bolilor cardiovasculare, împiedicînd astfel apariţia aterosclerozei. Strugurii au efecte benefice şi în cazul persoanelor care suferă de artroză, reumatism sau gută, au efect anti-inflamator şi în acelaşi timp consumul de struguri conferă organismului o stare de relaxare. Dacă eşti în stare de convalescenţă, stresată sau obosită, aportul de vitamine adus de struguri te va ajuta să remediezi această situaţie.



2. Mere



Cu un conţinut bogat de vitamine A, B1, B2 şi C, dar şi de magneziu, fosfor, fier şi potasiu, merele sînt un adevărat izvor de substanţe hrănitoare. Antioxidanţii din aceste fructe ajută la reducerea nivelului de colesterol, reducînd astfel şi riscul apariţiei bolilor cardiovasculare. Tot substanţele antioxidante scad apariţia cancerului de ficat, de colon şi de plămîni. S-a constatat că persoanele care mănîncă multe mere au cu 20% mai puţine şanse de declanşare a oricărei forme de cancer. Merele întăresc şi sistemul osos, iar potasiul din mere ajută la normalizarea tensiunii arteriale.



3. Pere



Zemoase şi aromate, perele sînt printre cele mai delicioase fructe de toamnă. Fiind foarte bogate în vitamine şi săruri minerale, aceste fructe asigură buna funcţionare a sistemului imunitar, mai ales în sezonul rece. De aceea specialiştii le recomandă ca terapie în prevenirea gripei şi a virozelor respiratorii. Fără niciun fel de contraindicaţii, perele sînt indicate şi în terapia reumatismului.



4. Gutui



Denumite şi merele de aur, gutuile ne feresc de afecţiunile frecvente ale sezonului rece, gripa şi răceala. Nutriţioniştii ne recomandă consumul zilnic de gutui în sezonul de toamnă, deoarece o gutuie pe zi ne ţine departe de inflamaţia gîtului, iar seminţele măcinate au un efect calmant în cazurile de tuse şi bronşită.



5. Prune



Folosite din cele mai vechi timpuri ca remediu natural împotriva diverselor afecţiuni, prunele ameliorează durerile reumatice, cresc imunitatea organismului, diminuează inflamaţiile şi ameliorează stările febrile. Se recomandă ca prunele să fie consumate în fiecare dimineaţă, înainte de masă, nefiind recomandate însă diabeticilor, deoarece au un conţinut ridicat de zaharuri.