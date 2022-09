Гороскоп на сегодня, 3 septembrie

Berbec

Finalul acestei saptamani este potrivit activitatilor culturale, proceselor de invatare, dar si calatoriilor indepartate. Fie ca alegi sa participi la un curs de weekend, fie sa calatoresti de agrement, vei avea ceva important de invatat din orice experienta cat de măruntă. Indatoririle profesionale sau unele afectiuni legate de sanatate iti pot modifica programul propus.



Taur

Vin informații prețioase legate de bugetul veniturilor si cheltuielilor comune cu partenerul de viata sau colaboratorii profesionali la finalul acestei săptămâni. Mai mult este vorba despre achitarea unor facturi, taxe, datorii sau de a lamuri chestiuni legate de folosirea si administrarea unor bunuri comune. Este o perioada austera din punct de vedere material, dar bogată spiritual.



Gemeni

În weekend, relatiile parteneriale si colaborarile profesionale iti creeaza niscai rasturnari de situatie. Poate fi vorba de finalul unora si pregatirea, mai mult sau mai putin constienta, a altora. Bine este sa analizezi pe indelete situatia parteneriala in care te afli si să-ți trasezi alte directii de viitor. Evita excesul de zel si ajutorarea fortata a altora.



Rac

Esti tentat sa petreci aceste zile, fie cotinuandu-ti activitatea profesionala de la serviciu, fie trebăluind acasă, alături de cei dragi. Elanul, dar si harnicia de care dai dovada pentru a-ti îndeplini toate sarcinile de lucru îi va antrena si pe altii in munca ta, ajutându-te substanțial. Totusi ai in vedere si odihna, deoarece sanatatea este deficitară.



Leu

Se pare ca în acest weekend vei fi invitat la o petrecere sau tu, pe neasteptate organizezi una, pentru cei dragi. Neplacerile sentimentale, datorate cheltuielilor comune pot lua amploare. Este bine sa fii prudent, sa eviti cheltuielile nefondate si satisfacerea mofturilor copiilor sau persoanei dragi. Pe de alta parte iti poti folosi energia in activitatile specifice unui hobby.



Fecioara

În aceste zile de weekend, sufletul tau are nevoie de compania membrilor familiei, de confortul si liniștea casei. Ai avea spor si succes la treburi gospodaresti de genul curatenii generale, mici reparatii curente sau pregatirea unor conserve pentru sezonul rece. Sfatuieste-te cu cei dragi in orice domeniu al vietii. Iar tu la randul tau, răsplătește-i cu bunătăți de sezon preparate de tine.



Balanta

Se intrezaresc calatorii pe distante scurte, fie in vizita la rude si prieteni, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale. Exista multe taine vizavi de relatiile cu persoanele din anturajul apropiat, in sensul ca oricate eforturi ai depune pentru a stabiliza si armoniza aceste relatii, tot apar disonante, neintelegeri si răsturnari de situație greu de prevăzut.



Scorpion

Finalul acestei saptamani este potrivit cumpărăturilor necesare traiului zilnic, dar și analizei financiare amănunțite a bugetului de venituri si cheltuieli. Este posibil sa primesti bani din munca desfasurata la serviciu sau macar vesti bune in acest sens. Prudenta si austeritatea trebuie sa fie atributele principale cand vine vorba despre bani.



Sagetator

Sunt momente bune pentru a-ti alcaăui planuri de viitor, pentru a te ocupa pe indelete de sanatatea ta sufleteasca si trupeasca. Ar fi minunat daca te-ai opri preț ca câteva clipe din iureșul cotidian și ai contempla natura, oamenii si evenimentele din viata ta. Astfel ai reusi mai repede si mai usor sa intelegi incotro te duce valul actual pe care te afli.



Capricorn

Jocurile de culise din sfera profesionala îți creează disconfort vizibil in aceste zile. Recomandabil este sa te detasezi de toate si sa vezi partea plina a paharului. Excesele pe care esti tentat sa le faci muncind iti slabesc sanatatea. Odihneste-te, plimba-te in aer liber, sfatuieste-te cu cei dragi vizavi de problemele tale si ai incredere ca Universul vegheaza atent asupra ta.



Varsator

Esti înconjurat de prieteni la sfârșitul acestei săptămâni, însă are cumva legatura cu banii si bunurile pe care le folositi si administrati impreuna. Scopurile lor personale si bine ascunse de ochii si urechile tale sunt total diferite de ceea ce afiseaza in preajma ta. Recomandabil este sa pastrezi o distanta sanatoasa fata de toti cei care sustin sus si tare ca te sustin neconditionat.



Pesti

Multa lume se află în preajma ta in aceste zilede weekend, fie ca esti convocat in plan profesional, fie acasa printre rude si prieteni. Este bine sa fii prudent atat in vorbe, cat si in fapte, deoarece foarte usor esti observat si catalogat in mod superficial. Partenerul de viata sau colaboratorii profesionali te provoaca mult. Evita sa raspunzi la provocarile lor.