Ronaldo ar putea veni totuși la Chșinău pentru duelul cu Sheriff

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a rămas în cele din urmă la Manchester United, după ce a primit o singură ofertă în perioada de transferuri încheiată joi seara în Premier League.



Deoarece n-a dorit să meargă la Al-Hilal, CR7 va trebui să mai stea pe Old Trafford cel puțin pînă în ianuarie. Portughezul are un start de sezon dezamăgitor la Manchester United, unde nu reușește momentan să se impună în primul 11 al lui Erik ten Hag (52 de ani).



Totuși, antrenorul sosit vara aceasta a asigurat, din nou, că Ronaldo face parte din planurile sale.



În plus, fostul tehnician al lui Ajax a ținut să lămurească și faptul că atacantul se poate mula pe stilul său de joc, deși multe voci din fotbal consideră că portughezul nu mai are calitățile necesare.



"Da, am vorbit de cîteva ori. Sîntem pe aceeași lungime de undă. Altfel n-ar mai fi aici. Stilul nostru de joc cere anumite lucruri. La antrenamente se vede clar că are calități.



Așa că se va potrivi stilului nostru, pentru că, nu mai trebuie să explic eu, este un jucător grozav. Are calități foarte bune, așa că s-ar putea adapta fiecărui sistem sau stil de joc", a declarat Ten Hag, conform presei britanice.