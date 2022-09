Гороскоп на сегодня, 2 septembrie

Berbec

De aceasta data trebuie sa demonstrezi ca esti un as atunci cand se pune problema echilibrului in relatia ta cu ceilalti. Ar fi bine daca ai putea sa-i multumesti doar prin felul tau de a fi, insa acest lucru este foarte rar intalnit, iar astazi nici macar farmecul tau legendar nu iti poate garanta reusita. Indreapta-ti energia catre

scopuri mai usor de atins - performantele sportive, spre exemplu.



Taur

O persoana care se va dovedi a fi importanta in viitor, poate aparea in viata ta astazi. Sau poate ca o persoana draga tie iti va "asterne" petale de trandafir in cale si va aprinde faclii pentru a-ti creste confortul drumului personal. Indiferent de manifestare, sectorul partenerial este subliniat astazi, iar tot ceea ce ai tu de facut este sa fii natural; o zi in care lumea este a ta.



Gemeni

Probabil ca vei remarca fie invidia celor din jur, fie privirile insotite de frunti incruntate ale acestora, atunci cand iti spui pararea. Nu te supara, caci se pare ca norocul nu te va parasi, indiferent de intentiile si parerile celor potrivnici tie. Ceea ce ai de facut este sa ramai smerit, caci lauda de sine nu iti este deloc de folos astazi.



Rac

Este o zi in care ar fi bine sa nu te bagi unde nu iti fierbe oala. O zi in care a te dedica copiilor sau persoanei dragi este de bun augur, chiar daca ajutorul nu iti este cerut, insa incearca sa pastrezi o limita decenta, respectand deciziile acestora si raportul de putere dintre voi. Incearca sa te manifesti cu originalitate in tot ceea ce faci.



Leu

Nu esti deloc incantat de ceea ce ti se intampla, de cum decurge viata ta, de cum se intampla lucrurile... Insa nu trebuie sa uiti faptul ca este doar o stare de moment, iar orizonturile senine se intrevad deja. Este o zi in care absenta intamplarilor deosebite din viata ta si plictiseala iti pot provoca stari isetrice. Nu este o zi potrivita schimbarilor. In schimb, meditatia te poate ajuta sa incepi a-ti rezolva conflictele interioare.



Fecioara

O zi in care se poate sa te simti foarte agitat si deloc impacat cu ceea ce se intampla in jurul tau. Se poate sa fii destul de confuz, nestiind ce anume sa alegi si carui scop sa iti dedici energia si atentia. Cu toate acestea, incearca sa-ti organizezi mediul in care traiesti si sa iti imbunatatesti cumva ambientul. Rezerva-ti timp pentru a calcula toate probabilitatile.



Balanta

Toata lumea trage de tine astazi. Nimeni nu se gandeste ca poate nu ai timp sau chef sa faci totul pe placul lor. Ceea ce tu trebuie sa stii, insa, este faptul ca nu descarcandu-ti furia pe cei care iti sunt cel mai aproape te va ajuta in vreun fel. Cu cat te simti mai afectat de ceea ce se intampla in jurul tau, cu atat mai mult trebuie sa iti schimbi atitudinea.



Scorpion

Cu cat visezi mai mult cu ochii deschisi, cu atat mai bine te vei simti. Ai nevoie de idei noi, ai nevoie de schimbari in viata ta, iar ziua de astazi te ajuta sa descoperi ce nu merge si trebuie inlocuit. Incearca sa ramai optimist, neexperimentand tristetea sau pesimismul accentuat. Ori de cate ori ai ocazia, astazi, exprima-ti sentimentele fara a-ti pasa de ceea ce cred cei din jur.



Sagetator

Probabil ca, pe masura ce te astepti sa ai parte de idei noi pentru a-ti programa viitorul fara gres, realizezi ca experienta deciziilor trecute si a repercusiunilor acestora iti va fi mult mai mult de folos. Poate ca de aceasta data ar fi bine sa incluzi in planurile tale de viitor ceea ce pana acum ai exclus, cu buna stiinta. Extinderea orizonturilor poate fi mai mult decat benefica.



Capricorn

Chiar daca te simti constrans de imprejurari, reaminteste-ti ca totul se intampla pentru un scop. Necunoscute sunt caile Domnului, iar daca simti ca trebuie sa rezisti schimbarii cu orice pret, gandeste-te ca daca te lasi dus de val nu poate fi neaparat ceva rau, caci asa cum ti-ai contruit structurile initiale, la fel poti construi altele noi, oricand este nevoie.



Varsator

Se pare ca astazi este una dintre acele zile in care ai timp destul sa te ocupi de cariera. Incepi sa intrevezi noi oportunitati la locul de munca, iar de logistica de care ai nevoie pentru a-ti pune planurile de viitor in aplicare, nu duci lipsa. Nu uita, rabdarea trece marea, deci nu te grabi sa implementezi schimbarile in timp record. Intentia este mai importanta decat actiunea, acum.



Pesti

Din senin, de nicaieri, primesti energie pentru a merge mai departe. O zi in care ar fi bine sa nu te lasi prada sentimentelor de vina. O zi in care nu trebuie cu nici un pret sa te lasi descurajat sau dat la o parte din drumul tau. Semnul tau solar este unul mutabil, deci obisnuieste-te sa te adaptezi situatiilor intervenite fara a te agata de "siguranta" oferita de trecut.