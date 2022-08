De ce ne îngrășăm: concluziile celui mai mare studiu despre metabolism realizat vreodată

Metabolismul a fost măsurat de către cercetători de-a lungul vieții, iar datele s-au concretizat în cel mai mare studiu realizat vreodată în acest segment. Așadar, iată de ce ne îngrășăm.



Rezultatele s-ar putea să te surprindă, scrie Hotnews. Studiul publicat în revista Science sugerează că metabolismul – rata la care organismul nostru arde calorii – începe să încetinească mult mai tîrziu decît ai crede.



„Există multe schimbări fiziologice care vin odată cu creșterea și îmbătrînirea”, afirmă Herman Pontzer, profesor asociat de antropologie evoluționistă la Universitatea Duke și coautor al studiului. „Gîndiți-vă la pubertate, menopauză și alte faze ale vieții. Ceea ce este ciudat e că stadiile vieții metabolismului nu par să coincidă cu aceste puncte de reper tipice”, explică acesta.



Pontzer și o echipă internațională de cercetători au analizat caloriile arse în medie de peste 6.600 de persoane din 29 de țări, vîrsta acestora variind între o săptămînă și 95 de ani.



Cel mai mare studiu despre metabolism indică date surprinzătoare



Anterior, majoritatea studiilor pe scară largă au măsurat doar nivelul de energie de care corpul are nevoie pentru a realiza funcții vitale precum respiratul, digestia și pomparea de sînge – cu alte cuvinte, caloriile de care ai nevoie doar pentru a rămîne în viață. Însă aceste procese sînt responsabile de 50-70% din caloriile pe care le ardem zilnic și nu includ toate celelalte activități care consumă energie: spălarea vaselor, plimbarea cîinelui, mersul la sală sau chiar și gînditul.



Pentru a stabili consumul zilnic total de energie, cercetătorii au testat urina participanților la studiu cărora le-a fost dat să bea apă în care hidrogenul și oxigenul au fost înlocuite cu forme „mai grele” ale acestora care apar natural în natură.



Cercetătorii au măsurat apoi cît de rapid sînt eliminați acești izotopi prin urină. Metoda este considerată etalonul în ceea ce privește măsurarea consumului zilnic de energie în viața cotidiană – în afara condițiilor de laborator – și a fost folosită încă din anii 1980.



Cercetătorii au descoperit că, raportat la greutate, bebelușii au cel mai rapid metabolism și că acest lucru nu se datorează creșterii rapide a lor.



„Ceva se întîmplă în interiorul celulelor unui bebeluș care le face mai active și încă nu înțelegem aceste procese”, afirmă Pontzer.



Datele sugerează că, după primul an de viață, metabolismul nostru nu începe de fapt să reintre în declin decît după vîrsta de 60 de ani iar încetinirea este graduală, de doar 0,7% pe an.