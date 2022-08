Fermierii din nordul Moldovei bat alarma! Au ajuns în pragul disperării pentru că nu își pot vinde marfa

Mai mulți fermieri din nordul țării care au în gestiune zeci de hectare cu culturi agricole, au ajuns în pragul disperării din motiv că nu-și pot vinde producția. În lipsa unei piețe de desfacere, a embargourilor repetate introduse de Federația Rusa, prețurilor exorbitante la motorina și îngrășăminte, fermierii au rămas cu sute de tone de mere de soiuri alese nerealizate, anunță Federația Națională a Fermierilor din Moldova.



Este și cazul lui Vladimir Gumeniuc din satul Poiana, raionul Edineț, care timp de mai mulți ani crește și cultiva fructe, în special mere. Acesta deține aproximativ 9 hectare de livezi pe care cultiva mere. După ce doar în acest an, fermierul a făcut investiții în livada să în valoare de 45 de mii de lei hectarul, acum se vede nevoit că cele aproape 300 de tone de mere, recolta să din acest an să o dea la suc la prețul mizer de 1 leu și 40 de bani pentru kilogram



„Este o afacere de familie unde fiecăruia îi revin câteva hectare de livezi. Eu dețin circa 9 hectare. Chiar daca seceta din acest an precum și înghețurile din iarna au redus semnificativ recolta din acest an, ne-am ales în total cu câteva sute de tone de mere. O bună parte le-am dat la suc cu prețul de 1 leu și 40 bani/kg. Restul, cele 300 de tone pe care le avem în prezent, sincer nu știu ce vom face cu ele. Probabil tot la suc vor merge pentru că am încercat să vindem la piață și e plina de intermediari, cumpărători nu sunt. Noi vrem să le vindem cu 5 lei/kg că să ieșim măcar la sine cost, dar prețul maxim ce ni se propune e de 3 lei. Ne gândim să ne unim intre noi mai mulți producători și să încercam de sinestatator să găsim piață de desfacere în Europa desi este foarte complicat iar susținere nu avem din partea nimănui”, spune Vladimir Gumeniuc.



În data de 11 august, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a recepționat o scrisoare din partea autorităților din Federația Rusă, unde este comunicat că, începând cu data de 15 august curent, va fi interzis importul produselor vegetale din mai multe regiuni ale țării noastre, cu excepția raioanelor din stânga Nistrului a Republicii Moldova. Motivul acestei decizii ar fi neconformitatea stării fitosanitare a produselor vegetale autohtone și identificarea a 5 dăunători de carantină în loturile importate.