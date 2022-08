Cele mai populare combinaţii de alimente care daunează grav sănătăţii

Se pare ca cele mai populare combinații de produse si bauturi pe care le savuram deseori nu sunt doar o risipă de bani dar, de asemenea, si extrem de daunatoare pentru sanatate.



Alcoolul nu se amesteca cu bauturile dietetice



Combinarea Diet Coke cu alcool, obicei practicat de multe doamne atente la propira silueta, este foarte dăunătoare. Cola acceleaza absorbția substanțelor care intră în intestin, astfel ca, in organismul nostru patrunde mult mai mult alcool. Si nu crește nivelul de alcool în sânge, dar, de asemenea, se mareste si gradul de intoxicare. În cel mai bun caz va asteapta o mahmureala rea de tot, și în cel mai rău - o intoxicare.



Berea si alunele



Sub influența chiar și a unei bauturi atat de slabe ca berea, toate vitaminele din alune dispar si raman doar caloriile. Pentru a va bucura de beneficiile arahidelor, nu ar trebui să le consumati in combinatie cu berea.



Uleiul de masline nu se foloseste la prajit



Multe gospodine responsabile au inceput sa foloseasca uleiul de măsline pentru că au aflat de beneficiile acestuia. Dar foarte puține stiu ca uleiul de masline este bun numai cand vine vorba despre salate. Când este expus la temperaturi ridicate, întregul spectru de vitamine și minerale benefice existente in acest ulei, dispar complet . Prin urmare, prăjirea in uleiul de masline n-are niciun sens si, in plus, este împovărător pentru portofel.



Kiwi cu iaurt, o idee proasta



Combinatia de kiwi cu iaurti sau alte deserturi lactate este oferită de multe ori la petreceri. Medicii spun insa că acest lucru nu ar trebui să fie făcut. Enzima din kiwi contribuie la degradarea accelerată a proteinei ​​de lapte, ceea ce face gustul produsului combinat sa devina amar. Daca insa desertul care vi s-a servit este dulce, dar contine kiwi in amestec cu un produs lactat, fiti siguri ca nici macar urma de lapte nu exista in acel aliment.