Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat despre crearea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, transmite MOLDPRES.



În cadrul unui briefing, edilul a specificat că, în prezent, are loc înregistrarea formațiunii și se lucrează la programul acesteia.



„Ne dorim ca schimbările realizate la primăria capitalei să fie efectuate în întreaga țară, de aceea am decis crearea acestui partid. Ne dorim dezvoltarea Republicii Moldova, păstrând neutralitatea și parcursul european al țării. Cetățenii așteaptă o alternativă. Suntem deschiși pentru cei care își doresc să muncească, astfel încât lucrurile să se miște spre bine. Am început schimbările în Chișinău și le vom continua în întreaga țară. Vrem ca Republica Moldova să ajungă la standardele europene, pentru că cetățenii țării merită acest lucru”, a spus edilul.



Ion Ceban a fost ales în funcția de primar al municipiului Chișinău la 11 noiembrie 2019. Acesta a candidat din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.