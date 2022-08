Ce spun astrele azi, 22 august

Berbec

Ziua anunta treburi gospodaresti si relatii apropiate cu membrii familiei. Sunt multe tensiuni vizavi de tot ce tine de familie, spatiu de locuit sau patrimoniu familial. Se pot rediscuta aspecte ce privesc achizitionarea unei case, a unor bunuri patrimoniale, insa vor ramane deocamdata doar la stadiul de simple discutii. Unii membrii ai familiei ar putea avea nevoie de ajutorul tau moral si material.



Taur

Se pare ca astazi pleci intr-o mica excursie la rude sau prieteni apropiati. Atentie ca relatiile cu acestia sunt tensionate. Fii prudent, diplomat si detaseaza-te de problemele altora. Mentalul iti este confuz si foarte usor poti izbucni prin vorbe tranșante. Exista posibilitatea sa te indepartezi definitiv de unii apropiati, insa asa este cel mai bine pentru tine. Este nevoie sa iti schimbi radical atitudinea si conceptiile vizavi de ceilalți.



Gemeni

Nivelul tău energetic fluctuează mult. Recomandabil este sa-ti dozezi eforturile si sa eviti spatiile aglomerate. Pe de altă parte, gândurile tale sunt îndreptate catre veniturile obtinute din activitatea desfășurată la un loc de muncă. Cu toate ca traversam o perioada in care depui eforturi mari la serviciu, plata aferenta este nesatisfăcătoare. Ar fi bine să-ți îndrepți atentia catre alte surse de venit.



Rac

Starile tale de spirit sunt fluctuante si de aici raporturile cu ceilalti sunt tensionate. Sunt momente bune pentru a te ingriji mai mult de sufletul si trupul tau. Mergi la piscină, la saună, la un masaj sau alege o dietă de sezon. Cei dragi te vor in preajma lor, insa fara sa te implici prea mult in treburile lor. Spre seara, aduna-ti apropiatii la o mica petrecere in aer liber. Fii prudent cu sursele de foc, mai ales cele din spatiul in care locuiesti!



Leu

Este o zi favorabilă retragerii in sine si izolarii de tumultul vietii cotidiene. Analizeaza pe îndelete evenimentele actuale si trasează noi planuri de viitor. Mentalul tău este străbătut de idei sclipitoare, care la momentul potrivit se vor materializa exact cum iti va fi de folos. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele gâtului si renal. Plimba-te in aer liber, mediteaza intr-un loc sfant si dormi mai mult.



Fecioara

Prietenii te înconjoară, însă nu pari prea încântat de asta. Exista multe tensiuni in sfera relatiilor de prietenie si protectorat, insa hiba este la tine. Ai nevoie să-ți schimbi modul de relationare cu acestia și să te bazezi numai pe tine. De unii prieteni chiar te poti despărți definitiv, in urma dialogurilor sau evenimentelor petrecute astazi. Fii prudent, evita să-ți divulgi secretele si selectează-ți mai atent anturajul.



Balanta

O zi in care sunt posibile evenimente cu multa lume. Imaginea ta publica poate avea de suferit, de aceea străduiește-te să te prezinti la înălțimea asteptarilor. Demonstrezi multa combativitate in relatiile cu ceilalti, aspect ce iti poate crea neplaceri si chiar despartiri ireversibile de oameni dragi. Fii mai deschis la nevoile si propunerile celor din jur. Evita cheltuielile extravagante.



Scorpion

Vestile din si despre strainatate pot abunda astazi in preajma ta. Unele pot fi destul de neplacute, altele nefolositoare. Selecteaza tot ce afli. Ai multa energie, pe care ar fi cel mai bine sa o indrepti catre imbogatirea bagajului tau de cunostinte. Sunt momente favorabile studiului culturilor altor popoare, aprofundarii unei limbi straine sau alcatuieste planuri pentru a parcurge un curs.



Sagetator

Chestiunile banesti te preocupa in mod special astazi. Sunt favorabile dialogurile legate de banii si bunurile pe care le detii cu un partener de viata sau de afaceri. Se pare ca ai datorii restante, fie la plata unor taxe, facturi, fie este vorba despre credite bancare. In orice caz, drămuiește-ți bine veniturile si disponibilitatile materiale, astfel incat sa iti acoperi toate cheltuielile. Atentie la sanatate!



Capricorn

Partenerii sunt marea provocare de astazi. Exista multe nemultumiri legate de tot ce tine de parteneriatele in care esti implicat, insa depinde doar de tine cum abordezi lucrurile. Fii deschis catre ceilalti si acorda-le suficient spatiu să-și duca traiul cum doresc. Implica-te in viata celor dragi doar atunci cand ți se cere. Acorda-ti momente de gandire si analiza vizavi de colaborarile la care lucrezi.



Varsator

Cheful de a te ocupa mai mult de activitatile de la serviciu iti poate crea neplaceri in relatiile cu ceilalti. Ar fi bine sa te detasezi de rutina zilnica si să-ți acorzi momente de relaxare, plimbari in aer liber si somn. Organismul iti este obosit, existand riscul sa se accentueze afectiunile renale și cele ale gâtului. Daca esti nevoit sa iei parte la evenimente cu multa lume, ai grija cum te prezinti.



Pesti

Se anunță întâlniri agreabile, la prima vedere. La a doua vedere insa, ai putea fi total nemultumit de relatia cu persoana iubita sau cu copiii. Se pot isca foarte usor controverse cu toti cei din jur. Cel mai bine ar fi ca astazi sa te ocupi de un hobby sau pur si simplu sa organizezi o mica petrecere surpriza pentru cei dragi. Detaseaza-te de problemele altora, pentru ca depinde doar de tine să chemi iubirea și voia bună în preajma ta.