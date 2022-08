Testele muzicale pot identifica deteriorarea psihică la bătrânețe

Cercetătorii de la Universitatea din Tel Aviv, din Israel, au dezvoltat o metodă care utilizează testele muzicale și un instrument portabil pentru măsurarea activității creierului pentru a detecta declinul cognitiv la bătrânețe.



Potrivit cercetătorilor, metoda, care se bazează pe măsurarea a 15 minute de activitate electrică a creierului în timpul executării unor sarcini muzicale simple, poate fi implementată cu ușurință de orice membru al personalului din orice clinică, fără a necesita o pregătire specială.



Cercetătorii spun că metoda ce utilizează testele muzicale „le permite monitorizarea de rutină și detectarea precoce a declinului cognitiv pentru a oferi tratament și a preveni deteriorarea rapidă și severă”.



Testele muzicale ce vor duce la prevenirea declinului cognitiv



„Testele profilactice de acest tip sunt acceptate în mod obișnuit pentru o varietate de probleme fiziologice, cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială sau cancer de sân; cu toate acestea, până în prezent încă nu a fost dezvoltată nicio metodă care să permită monitorizarea de rutină și accesibilă a creierului pentru probleme cognitive”, adaugă aceștia.



Cercetătorii mai notează că testele de acest fel sunt deosebit de importante în perspectiva creșterii longevității și a creșterii asociate a populației în vârstă, scrie Medical Xpress.



Studiul a fost condus la Universitatea din Tel Aviv de doctoranda Neta Maimon, de la Școala de Științe Psihologice și Școala de muzică Buchmann-Mehta, și Lior Molcho de la Neurosteer Ltd, coordonate de prof. Nathan Intrator, de la Școala de Informatică Blavatnik și Școala de Neuroștiință Sagol.



Alți participanți au fost: Adi Sasson, Sarit Rabinowitz și Noa Regev-Plotnick, de la Centrul Medical Geriatric Dorot-Netanya. Studiul a fost publicat în revista Frontiers in Aging Neuroscience.



Ce au realizat cercetătorii?



În cadrul studiului, cercetătorii au dezvoltat o nouă metodă care combină un dispozitiv portabil pentru măsurarea și analiza inovatoare a electroencefalografiei (EEG), dezvoltat de Neurosteer, și testele muzicale scurte, de aproximativ 12-15 minute, dezvoltate de Neta Maimon.



În timpul testului, subiectul este conectat la dispozitivul EEG portabil prin intermediul unei benzi adezive cu doar trei electrozi atașați pe frunte. Subiectul efectuează o serie de sarcini muzical-cognitive conform instrucțiunilor sonore date automat prin căști.



Sarcinile includ melodii scurte interpretate de diferite instrumente, subiecții fiind instruiți să execute diverse sarcini pe ele la diferite niveluri de dificultate. De exemplu, apăsarea unui buton de fiecare dată când se redă orice melodie sau apăsarea acestuia doar atunci când cântă vioara.



În plus, testele includ câteva minute de meditație ghidată muzical menite să aducă creierul într-o stare de repaus, deoarece această stare este cunoscută că indică funcționarea cerebrală în diferite situații.



Testele muzicale stimulează creierul și sunt și plăcute



Neta Maimon, care este specializată în cogniție muzicală, spune că muzica are o mare influență asupra diferiților centri din creier. Pe de o parte, muzica este cunoscută a fi un stimulent rapid al dispoziției, în special al emoțiilor pozitive.



Pe de altă parte, în diferite situații, muzica poate fi provocatoare din punct de vedere cognitiv, activând părțile frontale ale creierului, mai ales dacă încercăm să ne concentrăm asupra diferitelor aspecte ale muzicii și, în același timp, îndeplinim o anumită sarcină.



Potrivit lui Maimon, dacă combinăm aceste două capacități, putem crea teste cognitive destul de complexe, dar și plăcute și ușor de realizat. În plus, muzica pozitivă și rezonabil de ritmată va spori concentrarea și performanța în cadrul sarcinii.



Astfel, de exemplu, celebrul „efect Mozart”, care arată performanțe îmbunătățite la testele de inteligență după ascultarea muzicii lui Mozart, nu are de fapt nimic de-a face cu muzica lui Mozart, ci mai degrabă cu faptul că muzica creează o stare de spirit pozitivă și ne stimulează către o stare care este optimă pentru efectuarea testelor de inteligență și creativitate.



Experimentul cu bătrâni



În consecință, cercetătorii au emis ipoteza că, folosind unelte muzicale, ar fi, de asemenea, posibilă stimularea subiecților într-o măsură care să permită testarea activității frontale a creierului, precum și creșterea bunei dispoziții, îmbunătățind astfel performanța lor la test în timp ce experiența generală este plăcută.



Studiul a inclus un experiment la Centrul Medical Geriatric Dorot-Netanya. Neta Maimon spune că „orice persoană internată la Dorot, sau orice altă instituție de reabilitare geriatrică, este supusă unui test standard numit ‘mini-mental’, conceput pentru a evalua starea cognitivă ca parte de rutină a procesului de internare”.



„Testul este efectuat de un terapeut profesionist special instruit pentru acest lucru și include o varietate de sarcini. De exemplu, enumerarea zilelor săptămânii sau lunilor anului invers. În acest test, se pot acumula până la 30 de puncte. Un scor mare indică o cogniție normală”, explică cercetătoarea.



Experimentul a presupus testarea a 50 de bătrâni internați la Dorot care au obținut un punctaj de 18-30 la testul mini-mental, indicând diferite niveluri de funcționare cognitivă. Participanții au îndeplinit sarcinile muzical-cognitive, administrate automat.



Noi markeri cerebrali



Aparatul EEG a înregistrat activitatea electrică din creier în timpul activității, rezultatele fiind analizate folosind tehnologia de învățare automată. Acest lucru a permis să fie identificați indici matematici care au fost corelați precis cu scorurile testelor mini-mentale; cu alte cuvinte, au fost obținuți noi neuro-markeri (markeri cerebrali) care pot fi folosiți drept indici ai statutului cognitiv al subiectului.



Maimon adaugă că „au reușit efectiv să ilustreze că muzica este într-adevăr o unealtă eficientă pentru măsurarea activității creierului. Activitatea creierului și timpii de răspuns la sarcini este în corelație cu condițiile cerebrale ale subiecților (este corelată cu scorul mini-mental care le este atribuit). Mai important, toți cei care au fost supuși experimentului au raportat că, pe de o parte, le-a provocat creierul, dar pe de altă parte a fost foarte plăcut de realizat”.



O metodă utilă pentru viitor



Cercetătorii spun că „metoda lor permite monitorizarea capacității cognitive și detectarea declinului cognitiv deja în stadii incipiente, totul prin mijloace simple și accesibile, cu un test rapid și ușor care poate fi efectuat în orice clinică. Această metodă este tot mai importantă astăzi datorită creșterii longevității și a creșterii accelerate a populației, în special în rândul persoanelor în vârstă”.



„Astăzi, milioane de oameni din întreaga lume suferă deja sau sunt susceptibili să sufere în curând din cauza declinului cognitiv și a consecințelor sale nefaste, iar numărul lor va crește următoarele decenii”, spune echipa.



„Metoda noastră ar putea deschide calea către o monitorizare cognitivă eficientă a populației generale și, astfel, să detecteze declinul cognitiv în stadiile sale incipiente, când tratamentul și prevenirea declinului sever sunt posibile. Prin urmare, este de așteptat să îmbunătățească calitatea vieții a milioane de oameni din toată lumea”, au încheiat ei.