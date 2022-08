Ceaiuri care nu trebuie să le bei seara

Remediile din plante sînt recunoscute pentru acţiunea mai blîndă asupra organismului decît cea a medicamentelor clasice şi pentru riscul scăzut de apariţie a unor efecte secundare. Însă există ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece pot da insomnii, nervozitate sau tulburări digestive.



Ceaiurile diuretice, precum şi cele cu efect energizant sînt ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece vor împiedică odihna şi relaxarea în timpul somnului sau chiar vor provoca insomnii. Seara este recomandat ceaiul cu efect calmant şi sedativ, transmite click.ro.



Ceaiuri care nu trebuie consumate seara: ghimbir, verde și negru



Ceaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de ani în medicină ayurvedică şi are efecte excelente în combaterea indigestiei, a migrenelor şi a răcelilor de sezon. Însă este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. Unele persoane folosesc ghimbirul pentru a scapă de infecţiile respiratorii, de bronşită, tuşe, crampe menstruale, artrită sau dureri musculare, iar în unele părţi ale lumii, ceaiul de ghimbir sub formă de comprese este utilizat în tratarea arsurilor pielii, scrie csid.ro. Ceaiul de ghimbir are un excelent efect energizant, așa că se consumă doar dimineaţa, pentru a face faţă cu brio tuturor sarcinilor de serviciu şi nu numai.



Ceaiul verde oferă organismului un surplus de putere şi este recomandat în stările de oboseală cronică şi la creşterea capacităţii de concentrare, dar este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. În culturile orientale unde se consumă ceai verde frecvent, cantitatea obişnuită este de 3 căni pe zi. Dar la noi este recomandat să se bea maxim 2 căni pe zi pînă la orele 17-18, pentru a se evita eventualele tulburări de somn, informează drumulceaiului.ro.



Ceaiul negru conţine mai multă teină decît ceaiul verde, dar mai puţină cofeină decît cafeaua. El da energie corpului, așa că este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. În plus, protejează împotriva bolilor cardiovasculare şi reduce riscul apariţiei cancerului. Deşi se numără printre băuturile cu cea mai mare concentraţie de antioxidanţi, nu este indicat să bei mai mult de una-două căni de ceai negru sau verde pe zi şi în niciun caz după ora 17.00, doarece te poţi confruntă cu insomnia, conform adevărul.ro.



Ceaiuri care nu trebuie consumate seara: mentă, cătină și măceșe



Ceaiul de mentă, cu gust şi aromă inconfundabile, este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. El se bea în caz de oboseală, suprasolicitate intelectuală, stres sau epuizare, dar nu mai mult de trei ceşti pe zi şi nu în cure lungi. În zilele caniculare, cînd simţiţi că nu mai aveţi energie şi că picioarele nu vor să se mai mişte, beţi o cană de ceai de mentă, cald, de preferinţă fără zahăr sau cu puţină miere de albine.



Ceaiul de cătină. Unul dintre cele mai bune ceaiuri energizante din fructe este ceaiul de cătină, de aceea el face parte din acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. Acest ceai este recomandat în cazul surmenajului, a carenţelor de vitamine, în stările de convalescenţă, pentru creşterea performanţelor sportive şi pentru a da un plus de energie, scrie revista-tratamente-naturiste.ro.



Ceai de măceşe. Acest ceai reprezintă o sursă bună de vitamina C, are efecte antiimbătrînire, îţi oferă echilibru interior şi îţi revitalizează organismul, așa că face parte din acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. Dacă faci rost din alte surse de aceste fructe, şi nu din comerţ, este indicat să le fărîmi cu puţin timp înainte de a le pune în apă clocotită, altfel ceaiul va fi slab concentrat.



Ceaiuri care nu trebuie consumate seara: ginseng, aloe vera, lemn-dulce și guarana



Ceaiul de ginseng previne epuizarea fizică şi intelectuală, creşte performanţele sportive, îmbunătăţeşte sistemul imunitar şi activitatea sistemului nervos, crescînd rezistenţă organismului la evenimentele stresante. În plus, revitalizează instant organismul şi îţi oferă senzaţia că poţi rezolva toate problemele, aducînd tonus, energie şi optimism. Așa că face parte din acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara.



Ceai de lemn dulce. Lemnul dulce aduce o mulţime de beneficii organismului tău, dar este inclus pe lista de ceaiuri care nu trebuie consumate seara. Nu numai că îţi oferă energia de care ai nevoie întreagă zi, avînd în vedere că nu vei mai simţi dorinţa să bei cafea sau să iei o gustare dulce după-amiază, dar te scapă de stres şi echilibrează nivelul zahărului din sînge. În plus, ajută substanţial digestia şi stimulează atenţia, informează divahair.ro.



Ceaiul de aloe vera este un tonic general ce sporeşte starea de bine şi ajută la detoxifierea organismului.



Ceai de guarana. Un ceai energizant mai puţin cunoscut este ceaiul de guarana, plantă ce conţine o cantitate mare dintr-o substanţă numită guaranina care ajută la recuparea fizică rapidă după un efort susţinut. Ceaiul din această plantă este un excitant nervos puternic, îmbunătăţeşte memoria, întăreşte imunitatea şi măreşte vitalitatea, deci este face parte din acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara.