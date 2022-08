Există cu adevărat extratereștri? Europa, luna lui Jupiter, ar putea deține răspunsul

Europa ar putea fi unul dintre puținele locuri accesibile în care viața ar putea lua naștere și persista.



În timp ce mult lăudatul Sistem de lansare spațială al NASA este pregătit pentru zborul inaugural de la sfârșitul acestei luni, cu scopul de a trimite astronauți pe Lună în următorii ani, privirile noastre se îndreaptă din nou spre stele, în timp ce continuăm să ne punem întrebarea care a frământat omenirea din timpuri străvechi: Suntem singuri?



Deși există mai multe locații din Sistemul Solar din care putem alege pentru a ne desfășura căutarea vieții dincolo de Pământ, inclusiv Marte și lunile lui Saturn, Titan și Enceladus, un corp planetar care orbitează în jurul celei mai mari planete din Sistemul Solar a stârnit interesul oamenilor de știință încă din anii 1970.



Europa, luna lui Jupiter, cu oceanul său interior, suprafața predominant lipsită de cratere și încrucișările de fisuri și creste care acoperă emisfere întregi, face din ea unul dintre cele mai fascinante corpuri planetare observate vreodată.



Unul dintre puținele locuri accesibile în care viața ar putea exista



Aceste trăsături geologice unice pot indica prezența apei lichide care călătorește la suprafață din oceanul său profund, ceea ce face din Europa un punct fierbinte pentru explorarea și studiul vieții dincolo de Pământ, cunoscut și sub numele de astrobiologie.



,,Europa ar putea fi unul dintre puținele locuri accesibile în care viața ar putea lua naștere și persista”, a declarat Michael Manga, geofizician și profesor în cadrul Departamentului de Științe ale Pământului și Planetare de la Universitatea Berkeley.



,,Evoluția și dinamica sa sunt fascinante, unele asemănări, dar și diferențe fundamentale față de Pământ”.



Oamenii de știință au emis ipoteza că învelișul exterior înghețat al Europei are o grosime de 15 până la 25 de kilometri care plutește pe un ocean cu o adâncime de 60 până la 150 de kilometri. În timp ce există dovezi puternice că luna lui Saturn, Enceladus, are, de asemenea, un ocean interior, se crede că oceanul lui Europa ar putea găzdui o cantitate dublă de apă față de toate oceanele Pământului la un loc, în ciuda faptului că Europa are doar un sfert din diametrul Pământului.



De ce este Europa specială?



,,Compoziția suprafeței Europei și unele dintre caracteristicile sale geologice sugerează că apa oceanică se deplasează cumva prin cochilie și ajunge la suprafață”, spune Alyssa Rhoden, cercetător principal în cadrul Planetary Science Directorate la Southwest Research Institute din Boulder, Colorado.



,,Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că nutrienții și energia pot circula între ocean, învelișul de gheață și suprafață, iar acest lucru poate fi benefic pentru viață”.



Există deja dovezi că această apă lichidă a ajuns la suprafață sub forma a ceea ce este cunoscut sub numele de ,,teren haotic”, care este o topografie extrem de perturbată în care blocuri de gheață s-au desprins, s-au deplasat și apoi au înghețat din nou la suprafață din cauza lipsei de atmosferă și a faptului că au fost expuse direct la vidul din spațiu.



Vastul ocean al Europei se învârte sub crusta sa de gheață, în ciuda distanței incredibile a lunii față de Soare, ceea ce o plasează mult dincolo de zona locuibilă a stelei noastre, care este punctul ideal în care apa lichidă poate exista la suprafața unei planete. În schimb, acest ocean există datorită a ceea ce se numește încălzirea mareică, adică întinderea și comprimarea constantă pe care micuța lună o suportă în timp ce orbitează în jurul mult mai masivului Jupiter de-a lungul orbitei sale eliptice.



Viitoarele misiuni către luna lui Jupiter



Alături de Jupiter, Europa este, de asemenea, trasă în mod constant de lunile lui Jupiter, Io și Ganymede. Această încălzire cauzată de maree duce la fricțiune în interiorul nucleului Europei, ceea ce corespunde căldurii și, în cele din urmă, topește gheața interioară în ceea ce este acum oceanul masiv al Europei.



,,Relația gravitațională a Europei cu Jupiter și cu lunile sale vecine sunt responsabile pentru crearea acestei lumi complexe și active. Fiecare aspect pe care îl studiezi este conectat cu celelalte, astfel încât există o mulțime de moduri de a investiga procesele aflate în desfășurare și o mulțime de curiozități”, spune Rhoden, potrivit Inverse.



În timp ce Europa a fost studiată în profunzime cu ajutorul misiunilor spațiale anterioare, în special misiunea Galileo a NASA din anii 1990 și începutul anilor 2000, viitoarea misiune Europa Clipper a NASA ar putea schimba jocul în ceea ce privește înțelegerea noastră a acestei fantastice luni înghețate, programată să fie lansată la sfârșitul anului 2024, inserția orbitală în jurul lui Jupiter urmând să fie realizată la începutul anului 2030.



Obiectivul principal al misiunii Clipper este de a verifica potențialul de locuire a locurilor aflate sub suprafața înghețată, efectuând în același timp aproape 50 de survoluri extrem de apropiate de luna înghețată, unele la o distanță de doar 25 de kilometri.