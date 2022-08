Urzica conține o cantitate foarte mare de tot felul de substanțe utile. Vitamine: acid ascorbic, vitaminele din grupa B, vitamina E și K, caroten și carotenoide (xantofil, dioxid de xantofil, violaxantină) care se sintetizează în organism în vitamina A.



Oligoelemente: bariu, sulf, fier, potasiu, calciu, crom, cupru, mangan, aluminiu, molibden. În afară de aceste substanțe, urzica conține histamină, urticină (glicozidă), tanini, fitoncide, clorofilă, flavonoide, acizi organici (acid formic, acid galic).



Conținutul de vitamina C în urzici este de două ori mai mare decît în lămîi și de 10 ori mai mare decît în mere. Și conținutul de caroten este mai mare decît în măcriș, morcovi, cătină albă. Datorită tuturor acestor componente, urzica este o plantă unică și are o gamă foarte largă de efecte benefice.



De aceea și noi strîngem urzici proaspete aproape în fiecare zi. Ne place foarte mult primăvara. Le adăugăm la salate și supe. Mai înainte o tăiam mărunt, fără a o prelucra cu apă clocotită. În salate putea să înțepe puțin. Copiii noștri sînt mici și, pentru a nu renunța la această delicatețe utilă, am început să o opăresc cu apă clocotită. Nu demult, o persoană m-a sfătuit să frec urzicilr înainte de utilizare. Am încercat, mi-a plăcut. Acum nu avem nevoie de apă clocotită!



Notă:



Persoanele cu boli de sînge (varicoze, tromboflebită, ateroscleroză), precum și cei care au sînge prea gros, nu au voie să consume urzica, ea poate provoca apariția cheagurilor de sînge. Utilizarea urzicii nu esterecomandată nici femeilor însărcinate, poate provoca o contracție a mușchilor uterului și poate duce la nașterea prematură.



Personal, eu cred că toată lumea poate consuma cîte puțin din această plantă minunată, unii, desigur, cu măsură.