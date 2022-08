Consumul de struguri contine un potențial spunator pentru beneficii pentru sănătate

Studii recente publicate de Dr. John Pezzuto și echipa sa de la Universitatea Western New England arată efecte „uimitoare” ale consumului de struguri și impact „semnificativ” asupra sănătății și duratei de viață, informează Noi.md cu referire la novpostbb.com.



Publicat în jurnal Alimenteun studiu a arătat că consumul de struguri într-o cantitate echivalentă cu puțin sub două căni de struguri pe zi cu dieta bogata in grasimi petrecut de obicei în tarile vestice, scăderea ficatului gras și durata de viață prelungită. Menționând că aceste studii adaugă o dimensiune cu totul nouă vechiului zical „ești ceea ce mănânci”, Pezzuto, care a scris peste 600 de studii științifice, a spus că munca cu strugurii a arătat schimbări reale în expresia genetică. „Este cu adevărat uimitor”, a remarcat el.Strugurii adăugați la o dietă bogată în grăsimi au crescut, de asemenea, nivelurile gene antioxidante și moartea naturală întârziată. Recunoscând că transferul de ani de viață de la șoarece la om nu este o știință exactă, Pezzuto a spus că cea mai bună estimare a sa este că schimbarea observată în studiu corespunde unui număr suplimentar de 4-5 ani în viața unei persoane.



Un alt studiu realizat de Dr. Pezzuto și echipa sa, publicat în jurnal Antioxidanția raportat că struguri consumul s-a schimbat expresia genelor în creier și a avut efecte pozitive asupra comportamentului și cogniției care au fost afectate de o dietă bogată în grăsimi. Al treilea studiu, publicat de o echipă condusă de Dr. Jeffrey Idle în jurnal Alimentație și nutrițiea arătat că, pe lângă modificările expresiei genetice, strugurii modifică și metabolismul.