Cele mai solicitate specialități în acest an au fost dreptul, stomatologia şi IT

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a anunţat astăzi rezultatele sesiunii de bază a admiterii în învățământul superior din Republica Moldova pentru anul de studii 2022-2023. Cele mai solicitate specialităţi în acest an au fost dreptul, ştiinţele economice, stomatologia şi ingineria IT, transmite MOLDPRES.



În acest an, comanda de stat prevede 8732 de locuri bugetare în total, dintre care, la studii superioare de licență este organizat concursul de admitere la 5307 de locuri bugetare, iar la studii superioare de master pentru 2864 de locuri bugetare, pentru studii de rezidențiat și secundariat clinic – 455 de locuri bugetare și 106 locuri bugetare sunt oferite cetățenilor statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internaționale în domeniul educației. Locurile la contract cu taxă de studii sunt stabilite de fiecare universitate în parte, în funcţie de capacitatea de înmatriculare.



„La prima etapă a sesiunii de admitere 2022, au fost înmatriculați în total la licență și master 14516 studenți: 10883 de studenți la licență și 3476 la master; la ciclul I – licență, au fost ocupate circa 80% din numărul de locuri planificate și la ciclul II – master, au fost ocupate circa 88% din locurile bugetare oferite. Și în această sesiune de admitere, cele mai solicitate specialități rămân a fi Dreptul (circa 12% din numărul total de studenți înmatriculați), Științe economice (circa 20%), Medicină, Stomatologie și Farmacie (9,7%), TIC (circa 11%), Inginerie si tehnologii de fabricare (9,2%)”, indică MEC.



Pentru noul an de studii au fost propuse câteva specialități noi din domeniul Artelor, considerate a fi „profesiile viitorului” – Producție multimedia, Designul jocurilor, Animație, care au fost foarte solicitate de către candidați, fiind completate atât locurile la buget, cât și cele cu taxă. Astfel, din totalul locurilor ocupate la cele 20 de specialități din domeniul Arte (circa 500), pentru aceste trei specialități noi au optat 232 de studenți (46,4%).