Trump a invocat „Al Cincilea Amendament” de 440 de ori în timpul audierilor din New York. Acesta a răspuns la o singură întrebare

Fostul președinte Donald Trump a invocat al cincilea amendament de cel puțin 440 de ori în timpul audierilor din New York, potrivit NBC News. Acesta a răspuns la o singură întrebare, atunci când procurorul l-a întrebat care este numele său. Trump a fost audiat de procurorul general al statului New York în legătură cu afacerile sale.



Audierea fostului președinte american a durat mai bine de 4 ore.



„Am întrebat odată: „Dacă ești nevinovat, de ce să invoci al cincilea amendament?””, a spus Trump într-o declarație. „Acum știu răspunsul la această întrebare. Când familia ta, compania ta și toți oamenii din jurul tău au devenit ținta unei vânătoare de vrăjitoare nefondate, motivate politic, susținută de avocați, procurori și mass-media, nu ai altă alegere. În consecință, la sfatul consilierului meu și pentru toate motivele de mai sus, am refuzat să răspund la întrebări în temeiul drepturilor și privilegiilor acordate fiecărui cetățean conform Constituției Statelor Unite.”



Un purtător de cuvânt al biroului procurorului general a confirmat ulterior că Trump a invocat al cincilea amendament, dar nu a precizat de câte ori. „Procurorul general Letitia James a participat la audierea în timpul căreia domnul Trump și-a invocat dreptul la al cincilea amendament împotriva autoincriminării”.



Biroul procurorului ia în considerare dacă să introducă o acțiune civilă împotriva lui Trump și a companiei sale și a precizat că a „descoperit dovezi substanțiale care stabilesc numeroase declarații false” în situațiile financiare ale Organizației Trump către bănci, asigurători și Fisc.



Situațiile financiare au fost umflate cu sute de milioane de dolari și semnate de fostul președinte, a susținut James.



Trump a negat orice ilegalitate în legătură cu ancheta și a susținut că aceasta este motivată politic. Cei doi copii mai mari ai lui Trump, Donald Trump Jr. și Ivanka Trump, au depus și ei recent mărturie în ancheta civilă.



Apariția lui Donlad Trump la biroul procurorului general are loc după perchezițiile făcute de către FBI la casa lui Trump din Mar-a-Lago din Florida.



Ce este Al cincilea amendament



Al cincilea amendamendament din Constituția Statelor Unite este unul din drepturile fundamentale în SUA. Articolul definește un dreptul orcărui cetățean de a refuza să răspundă la o întrebare pentru simplu motiv că respectivul răspuns ar putea fi incriminant pentru el.



A fost ratificat, împreună cu alte nouă articole, în 1791. Invocarea celui de al cincilea amendament este un termen colocvial folosit adesea pentru a invoca clauza de autoincriminare atunci când martorii refuză să răspundă la întrebări unde răspunsurile ar putea să-i incrimineze.