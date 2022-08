Analist politic: Marina Tauber, victima politică a regimului PAS! Cel mai vocal lider al opoziției din Moldova, arestat la comanda partidului de guvernare?

Încarcerarea Marinei Tauber în penitenciarul 13, fără motive pertinente, reprezintă un semnal clar că regimul Maiei Sandu folosește justiția ca armă împotriva oponenților. De această părere este analistul politic Victor Nichituș, care explică, într-un articol, că dosarul vicepreședintelui Partidului „ȘOR”, cel mai vocal opozant al actualei puteri, este cusut cu ață albă.



Potrivit lui Nichituș, în urma acestui scandal, integritatea și independența sistemului judecătoresc și al statului de drept sunt puse la grea încercare.



„Explic. Deputatul Marina Tauber, liderul unuia dintre cele mai vocale partide de opoziție din Republica Moldova, Partidul „ȘOR”, este, de trei săptămâni, încarcerat în cel mai obscur penitenciar. Acest lucru se întâmplă în lipsa unor probe cât de cât concludente. Dosarul Marinei Tauber are toate elementele unui dosar politic la comandă: scurgeri de informații neprobate în presa afiliată guvernării, intimidări ale martorilor, acuzații și judecăți de valoare ale președintelui Maia Sandu, ale ministrului Justiției și ale altor decidenți politici de la Chișinău”, scrie analistul.



El mai observă că arestarea unui lider al opoziției coincide cu cele mai mari crize socio-economice din istoria contemporană, dar și cu o prăbușire în sondaje a președintelui Maia Sandu și al PAS, partid care deține majoritatea în Parlament.



„De ce este învinuită Marina Tauber? Potrivit procurorilor, deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, este acuzată că ar fi falsificat raportul privind gestiunea financiară a partidului și că ar fi efectuat plăți unor artiști care urmau să evolueze la un concert la Chișinău, cheltuieli care nu ar fi fost raportate. Doar că nici una dintre aceste acuzații nu are vreo legătură cu Marina Tauber. Iar acest lucru este confirmat de martorii în cadrul dosarului. Din datele pe care le dețin, Marina Tauber nu s-a ocupat niciodată de gestionarea finanțelor partidului din care face parte, iar semnătura ei nu figurează pe nici un raport de acest gen. În al doilea rând, concertul, programat în data de 19 iunie, nu a mai avut loc, fiind interzis de autorități”, susține autorul.



Mai mult decât atât, Nichituș amintește că managerul companiei care s-a ocupat de organizarea concertului, precum și de contractarea artiștilor, Gheorghe Negură, a declarat că interpreții nu au încasat nici un ban, în plusel le-a confirmat procurorilor că Partidul „ȘOR” nu a fost organizator al concertului.



„Poziția a fost susținută și de unul dintre cei mai renumiți interpreți ruși, Filip Kirkorov, care urma să cânte la concert. Acesta a declarat că nu a primit nici un ban pentru a evolua în cadrul evenimentului și nici despăgubiri pentru cheltuielile suportate, din cauza anulării concertului. Invitat de avocații lui Tauber să depună mărturie în fața procurorilor, Kirkorov nu a fost lăsat să intere pe teritoriul moldovean. Artistul a aterizat cu o cursă charter la Chișinău și a aflat că are interdicție de a intra în Republica Moldova. „Concertul care urma să aibă loc pe 19 iunie, în Piața Marii Adunării Naționale din Chișinău, nu a avut nicio legătură cu politicul, inclusiv cu Partidul „ȘOR”, a declarat Kirkorov în cadrul unui interviu recent”, amintește Nichituș.



Acesta mai face trimitere și la poziția avocaților, care cred că dosarul este unul eminamente politic, iar instanța care a decis arestarea deputatului s-a bazat doar pe presupuneri. Astfel, potrivit lui, devine tot mai clar că Marina Tauber este o victimă a regimului Sandu.



„În ultima jumătate de an, Partidul „ȘOR” a organizat numeroase acțiuni de protest, care au culminat cu o manifestație de amploare la mijlocul lunii unie, la care au participat peste 40 de mii de oameni, acesta fiind cel mai mare protest organizat de când PAS a preluat puterea în stat. Cel mai recent sondaje organizat de IMAS arată că PAS și Maia Sandu au pierdut, într-un singur an, jumătate din electorat, iar peste 60 la sută dintre moldoveni își doresc alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate”, concluzionează Victor Nichituș, în articolul său.