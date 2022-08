A început cea de-a doua etapă a admiterii la universităţile din ţară. Astfel, tinerii care au ratat admiterea la facultate în sesiunea de bază, mai au o şansă să fie acceptaţi la studii. Chiar dacă în mare parte holurile instituţiilor de învăţământ erau pustii, responsabilii de admitere spun că numărul celor care vin zilnic pentru a depune actele este în creştere faţă de anul trecut, relatează Mesager.



Încrezuţi în propriile cunoştinţe, unii dintre viitorii studenţi au spus că-şi pun mari speranţe în profesia aleasă.



„La facultatea de Drept. Sunt pasionat de această facultate şi prefer să fie ordine să respecte toţi”;



„Eu am ales Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, profesia învăţământul primar. Am vrut ca să am studii superioare”;



„Facultatea de Istorie. Nu am fost în ţară şi am întârziat un pic dar nu este nimic”.



Pentru cea de-a doua etapă de admitere la Universitatea de Stat a Moldovei au fost oferite 290 de locuri finanţate din bugetul de stat.



„În ziua de ieri la licenţă au depus 120 de studenţi actele, la masterat 40 de acte am primit şi consider că este o situaţie foarte bună, în ascensiune. O bună parte depune în primul rând la locurile bugetare care au rămas”, a spus Igor Bercu, secretar comisia de admitere USM.



Admiterea are loc şi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, iar ce-a de-a doua etapă se va încheia la această instituţie în data de 30 august.



„Cei mai mulţi acum sunt orientaţi pentru a ocupă un loc cu taxă dar sunt locuri care au fost propuse pentru etapa a doua cu finanţate de la bugetul de stat şi unii dacă se regăsesc în acele programe de studii unde nu au fost ocupate locurile, atunci vin şi încheie un contract pentru studii din bugetul de stat”, a spus Larisa Sadovei, secretar Comisia de admitere, UPSC.



Etapa a II-a a admiterii se va desfăşura, în mare parte, până în data de 15 august, iar pe 16 august vor fi anunţate rezultatele.