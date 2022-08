Plouă cu substanțe chimice dăunătoare. Aceste „chimicale eterne” pot cădea la sol vreme de mai multe decenii

Oamenii umplu lumea cu gunoi, dar nu toate deșeurile sunt vizibile pentru ochiul liber. În timp ce gunoiul de plastic de pe plajă este ușor de depistat, microplasticele și substanțele numite „chimicale eterne” au parcurs distanțe impresionante, fără ca noi să observăm.



Ambele forme de poluare sunt acum atât de omniprezente în mediu, deoarece cad în același timp cu ploaia. Dar în timp ce potențiala amenințare a microplasticelor este un subiect obișnuit de discuție, unii cercetători susțin că răspândirea altor compuși sintetici persistenti este relativ trecută cu vederea.



O echipă de oameni de știință din Europa este acum îngrijorată că am depășit o linie critică. Ei susțin că prezența de „chimicale eterne” în hidrosfera noastră, la valori care depășesc limitele admise, înseamnă că am intrat într-un spațiu de operare nesigur din care practic nu există întoarcere.



Avertismentul vine în urma unei alte lucrări, care susține că lumea a încălcat limita planetară sigură pentru substanțele chimice sintetice. Similar microplasticelor, efectele potențiale asupra sănătății ale substanțelor per- și polifluoroalchilice (PFAS) de lungă durată sunt încă necunoscute.



Potențiale riscuri pentru viitorul apropiat



În timp ce unele tipuri de PFAS sunt legate de efecte potențial periculoase, cum ar fi cancerul, cercetările riguroase sunt în urmă, iar pragurile de siguranță guvernamentale din Statele Unite sunt în mare măsură neaplicate. Cercetătorii din Europa sunt îngrijorați de faptul că, dacă unele „chimicale eterne” se dovedesc a avea efecte toxice în viitor, va fi prea târziu, indică Science Alert.



O analiză globală a nivelurilor de PFAS din ultimii zece ani a constatat că nivelul din apa de ploaie „depășește adesea cu mult” ceea ce recomandă Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA). Contaminarea este constantă chiar și în zone îndepărtate, cum ar fi Podișul Tibetan, unde cercetătorii au descoperit că unele substanțe chimice depășesc de 14 ori recomandările EPA. „Pe baza celor mai recente linii directoare ale SUA pentru PFOA în apa potabilă, apa de ploaie de pretutindeni ar fi considerată nesigură de băut”, spune chimistul de mediu Ian Cousins de la Universitatea Stockholm din Suedia.



„Deși în lumea industrializată nu bem adesea apă de ploaie, mulți oameni din întreaga lume se așteaptă să fie sigură de băut și furnizează multe dintre sursele noastre de apă potabilă.” În Suedia de exemplu, o cartografiere națională a PFAS a arătat că aproape jumătate din apele potabile municipale au depășit nivelul de siguranță. Între timp, în SUA, liniile directoare PFAS devin din ce în ce mai stricte, pe măsură ce oamenii de știință învață mai multe despre ceea ce fac aceste substanțe chimice asupra sănătății umane. Chiar în acest an, US EPA și-a redus recent pragul de siguranță pentru unele tipuri de PFAS, deoarece acestea s-au dovedit a fi mai periculoase decât credeau autoritățile de reglementare.



Situația devine tot mai îngrijorătoare



În 2020, Environmental Working Group, un organ de supraveghere guvernamental, a avertizat că există valori nesigure de PFAS apa potabilă din SUA. Cu toate acestea, grupul are o istorie de exagerare a impactului asupra sănătății anumitor substanțe chimice și, la acea vreme, nivelurile de siguranță ale EWG pentru PFAS în apa potabilă erau mult mai mici decât liniile directoare ale EPA.



În 2020, avizul de sănătate al EPA pentru două clase de substanțe chimice, cunoscute sub numele de PFOA și PFOS, a fost de 70 de părți per trilion. Acum, este mult, mult mai mic, în special 0,004 părți per trilion pentru PFOA și 0,02 părți per trilion pentru PFOS. La aceste valori, abia detectabile, aproximativ jumătate din populația SUA ar fi expusă la substanțe chimice potențial dăunătoare, pe baza cercetării EWG.



„A existat o scădere uluitoare a valorilor de referință pentru PFAS în apa potabilă în ultimii 20 de ani”, spune Cousins. Nu este un semn bun. Acesta sugerează că autoritățile de reglementare au trecut cu vederea sau subapreciază riscurile asociate cu unele tipuri de substanțe chimice fabricate, produse de armată și conținute în produse precum teflon și spumă.



Este o nevoie urgentă de adoptare a unor măsuri eficiente



„Indiferent dacă cineva este sau nu de acord cu concluzia că granița planetară pentru PFAS este depășită, este totuși foarte problematic faptul că peste tot pe Pământ, unde locuiesc oamenii, recomandările de sănătate propuse recent nu pot fi realizate fără investiții mari în tehnologia avansată de curățare”, concluzionează autorii studiului.



„Într-adevăr, deși PFOS și PFOA au fost eliminate treptat de unul dintre cei mai mari producători (3M) în urmă cu 20 de ani, vor dura decenii până când nivelul apei de pe uscat și precipitațiile se vor apropia de nivelurile scăzute admise”.



Analiza recentă a luat în considerare doar patru tipuri de PFAS, ceea ce înseamnă că aceste rezultate sunt probabil vârful aisbergului. Sute de alte substanțe chimice persistente se scurg, de asemenea, în mediu în același timp, iar cele mai multe dintre riscurile lor sunt necunoscute. Reglementările federale pur și simplu nu țin pasul cu amploarea problemei.