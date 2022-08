Care sînt semnele lipsei de vitamine și minerale

Carențele de vitamine și minerale sînt probabil printre cele mai frecvente probleme de sănătate de care ne lovim în ziua de azi. Este destul de firesc în special din cauza stresului care ne invadează viața și organismul, dar și din cauza stilului alimentar haotic și de cele mai multe ori nesănătos, transmite unica.md



De prea puține ori avem o alimentație echilibrată, care ne asigură toți nutrienții necesari, la fel cum de multe ori organismul nostru nu reușește să absoabă acei nutrienți din alimentele pe care i le oferim, din cauza unor probleme digestive. Consecința directă nu se manifesta neaparat prin probleme de sanatate grave. Semnele pe care organismul ni le transmite pot trece ușor neobservate, chiar și în condițiile în care schimbările sînt evidente.



Iată care sînt semnele și simptomele lipsei de vitamine și minerale:



1. Crăpături la colțurile buzelor



Atunci cînd observi crăpături la colțurile buzelor, acesta ar putea fi un semn al unor carențe precum cele de: fier, zinc și anumite vitamine B, precum niacina (B3), riboflavina (B2) și B12.



Se poate întîmpla frecvent, mai ales dacă ești vegetarian. Vegetarienii sînt expuși de multe ori la doze insuficiente de fier, zinc și vitamina B12. Asemenea carențe pot apărea și în cursul curelor de slăbire, dacă nu se consumă suficiente proteine esențiale pentru formarea componentelor sistemului imunitar.



Soluția este să mănînci mai mult pui, somon, ton, ouă, scoici, roșii uscate la soare, sfeclă, pastă de susan, arahide, leguminoase precum lintea.



Absorbția fierului este stimulată de vitamina C, care ajută și la combarterea infecțiilor, așa că e bine să combinați alimentele de mai sus cu legume ca broccoli, ardei roșii și conopida.



2. Piele iritată, roșie, solzoasă, pe față (uneori și alte regiuni ale corpului) și/sau căderea excesivă a părului



Ar putea fi vorba despre o carență de: biotina (B7) – pe care ai observat-o cel mai probabil ca ingredient principal în suplimentele pentru creșterea părului.



Vitaminele din grupa B sînt solubile în apă, așa că, în cazul celor mai multe dintre ele, organismul nu face rezerve (spre deosebire de vitaminele A, D,K, E, care sînt liposolubile, adică se dizolvă în grăsimi).



Dacă printre noi încă există persoane care consumă ouă crude, am de tras un semnal de alarmă. O proteină din albușul de ou, numită avidina, împiedică absorbția biotinei. Avidina este însă dezactivată cînd ouăle sînt gătite.



Soluția este să consumi mai multe ouă gătite, somon, avocado, ciuperci, conopida, fructe oleaginoase (alune, nuci, migdale), zmeură și banane.



3. Coșuri/acnee pe obraji, brațe, coapse și fese



Ar putea fi vorba despre o deficiență de: acizi grași esențiali și vitaminele A și D.



Soluția este să reduci cu precădere grăsimile trans (ceea ce ar trebui să faceți oricum) și să consumi cantități mai mari de grăsimi nesaturate.



Încearcă să adaugi în alimentație cantități mai mari de somon și sardine, nuci și migdale, semințe bogate în uleiuri, precum cele de in și cînepă. Pentru aportul de vitamina A, mănîncă legume cu frunze verzi, morcovi, cartofi dulci și ardei roșii. Toate acestea îți vor furniza beta caroten.



În ceea ce privește aportul de vitamina D, ți-aș recomanda să iei un supliment – 2.000 UI (unitati internationale) pe zi, intr-un preparat care conține și vitaminele A și K, care ajuta la absorbția vitaminei D.



Organismul uman are capacitatea de sintetiza singur vitamina D, sub influența luminii solare, dar mulți oameni – atît copii, cît și adulți – au în ziua de azi deficiențe de vitamina D, deoarece petrec prea puțin timp afară, în aer liber.



4. Senzație de înțepături, furnicături și amorțeală în mîini, picioare sau alte regiuni ale corpului



Ar putea fi vorba despre o carență de: vitamine B precum folat (B9), B6 și B12.



Aici este posibil să intervină o problemă legată direct de nervii periferici și de terminațiile lor de la nivelul pielii.



Simptomele menționate anterior pot fi însoțite de anxietate, depresie, anemie, oboseală și dezechilibre hormonale.



Soluția ar fi să mănînci spanac, sparanghel, sfeclă, fasole uscată, ouă, scoici, carne de pui.



5. Crampe musculare puternice



Crampele sînt probabil unele dintre semnele despre care citim cel mai mult și pentru care apar cele mai multe suplimente. Ele pot fi semnele unei carențe de magneziu, potasiu sau calciu.



Cei care fac sport la intensitate mai crescută pot pierde și mai multe minerale (și vitamine solubile în apă) prin transpirație intensă.



Soluția este să mănînci mai multe banane, migdale, alune, dovleac, cireșe, mere, grepfruit, broccoli, varză chinezească, verdețuri precum spanac și păpădie.



6. Apariția mătreții



Deficitul de vitamine și de minerale din corp afectează, în egală măsură, sănătatea și aspectul podoabei capilare. Ele sînt cele care îmbunătățesc circulația sangvină de la nivelul scalpului, ceea ce stimulează și creșterea părului. Părul aspru, cel care are tendința de a se rupe ușor și mătreața pot fi puse pe seama lipsei vitaminelor B2, B6, zinc, magneziu și biotină.



Pe de altă parte, tendința părului de a se îngrășa sau de a se usca, în ciuda numeroaselor produse de îngrijre pe care le folosești, este dată de lipsa de acid folic și de vitamina B5. Cele două vitamine favorizează creșterea și regenerarea mai rapidă a părului.



Semnele carenței de vitamine și minerale mai pot apărea ăi la nivelul unghiilor. Cele care se rup, se exfoliază ușor, fie prezența petelor sau liniilor albe se numără printre „consecințele" lipsei de vitamina A, B6, C, calciu, seleniu și biotină.



7. Lipsa gustului



De cele mai multe ori dispariția gustului este un semn al carenței de zinc. Felul în care gustul este afectat de deficitul de zinc, este încă neclar, dar una dintre explicații ar fi ca zincul este necesar pentru producerea de enzime salivare și întreținerea papilelor gustative.



Soluția ar fi consumul de carne roșie – vita și mielul sînt printre cele mai bune surse de zinc. Alte surse de zinc sînt fructele cu coajă lemnoasă, în special caju, alunele și cerealele integrale.



8. Gleznele umflate



Un alt simptom pe care foarte mulți îl resimt, gleznele umflate pot fi un semnal al unei carențe de potasiu.



Potasiul ajută la reglarea echilibrului de apă al organismului, și un aport de potasiu scăzut, mai ales în combinație cu prea multă sare dietetică, poate contribui la creșterea tensiunii arteriale (retenția de apă poate cauza creșterea tensiunii arteriale).



Soluția ar fi consumul a cel puțin cinci porții de fructe și legume în fiecare zi vă va ajuta să evitați deficitul. Bananele sînt deosebit de bogate în potasiu.



Corpul nostru se străduiește să ne „țină la curent" cu ce i se întîmplă, noi trebuie numai să stăm să îl observăm mai bine și cu siguranță vom găsi căile pentru a acționa în consecință.