Ce spun astrele azi, 4 august

Berbec

Relatiile parteneriale iti dau batai de cap inca din prima zi a saptamanii. Bine ar fi sa verifici parteneriatele si colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Desprinde-te de cele vechi si pregateste-te pentru altele noi. Esti prea implicat in orice altceva, insa mai putin in viata de familie. De reținut ca tot acasa te vei intoarce dupa ce se va sfârși iureșul din sectorul partenerial.



Taur

Foarte multa zarvă se anunță la serviciu. Esti foarte ocupat, tot timpul apar indatoriri noi, insa plata se lasa asteptata. Sanatatea este vulnerabila pe întregul organism. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil! Dozeaza-ti eforturile, mananca sanatos si hidrateaza-te suficient. Dupa-amiaza va trebui sa rezolvi o situatie comuna cu un partener.



Gemeni

Astazi esti creativ si demonstrezi mult chef de aventuri. Relatiile sentimentale si cele cu copiii iti pot umbri sufletul, dar cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu brio. Este nevoie sa-ti schimbi atitudinea, conceptiile si doleantele vizavi de iubire si implicatiile ei. In acest sens, de mare folos ti-ar fi aprofundarea unui hobby sau studiul artelor.



Rac

Casa si familia iti vor solicita toate eforturile astazi. Este nevoie sa te ocupi pe îndelete de treburile gospodaresti. Verifica atent instalatiile de gaze si de apa, deoarece se pot produce avarii greu de remediat. Un membru al familiei poate avea probleme de sanatate sau juridice. Fii alaturi de cei dragi, dar ofera-ti ajutorul numai in cazul in care ti se cere. Prudenta la cheltuieli!



Leu

Inceputul săptămânii te poate pune pe drumuri. Fie ca esti nevoit sa vizitezi o ruda sau un prieten care se afla la ananghie, fie trebuie sa pleci in scop profesional. Verifica atent detaliile calatoriei si evita implicarea excesiva in treburile altora. Daca esti implicat in vreo forma de scolarizare, ar fi bine sa te bazezi doar pe fortele tale.



Fecioara

Esti preocupat de castigurile obtinute in urma muncii depuse la un loc de munca. Ceea ce e culmea este ca ai sanse sa primesti bani, insa totodata vin si avertismente legate de cheltuiala acestora. Recomandabil este sa faci economii si sa eviti acordarea imprumuturilor, indiferent despre cine si ce este vorba. Energia vitala este fluctuanta, existand riscul sa-ti afecteze treburile propuse pentru astazi.



Balanta

Debordezi de energie astazi. Starile tale de spirit sunt fluctuante si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu ceilalti. Ocupa-te serios de trupul si sufletul tau. Programeaza-ti tratamente de infrumusetare, sedinte de masaj sau plimba-te prin magazinele preferate. Prudenta la relatiile cu sefii sau colegii de serviciu, deoarece in domeniul profesional se ascund multe hibe greu de pătruns!



Scorpion

Astazi ar fi bine sa fii cat mai discret. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului renal, insa evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil, deoarece se pot produce erori greu de remediat. La serviciu se tes conflicte ascunse la care ar trebui sa iei aminte. Pe de alta parte, gandurile tale zboara prin planurile subtile ale existentei si nimeni si nimic nu iti poate distrage atentia.



Sagetator

Este o zi importanta vizavi de relatiile cu prietenii si protectorii. Pe de o parte unii te sustin, pe de alta iti pun bete in roate aceleasi persoane. Învinge-ți temerile legate de aceste relatii si continua-ti drumul vietii exact asa cum iti spune sufletul tau. Exista in preajma ta oameni care chiar iti vor binele si te pot ajuta mai ales in proiectele de anvergură.



Capricorn

Vrei, nu vrei, vei avea de-a face cu sefii astazi. Sunt posibile discutii, replici mai mult sau mai putin dure, iar daca ai si o functie de conducere, zarva va fi si mai pronuntata. De retinut ca exista mult subiectivism in ceea ce se spune si petrece, de aceea abtine-te de la critici si asculta atent ce ti se spune. Schimbarile profesionale sunt pe cale sa se produca.



Varsator

Cunostintele din strainatate te vor cauta fie la telefon, fie prin e-mail. Este o zi potrivita pentru a-ti aranja calatorii indepartate, chiar daca se pare ca deocamdata apar tot felul de piedici in acest sens. Daca esti implicat in diverse forme de instruire, astazi afli informatii importante despre acestea. Selecteaza vestile care vin catre tine. Prudenta la relatiile colegiale! Indeplineste-ti sarcinile de serviciu cat mai bine.



Pesti

Banii si bunurile comune cu altii sunt tema principala a acestei zile. Traversam o perioada in care ti se deschid noi variante de castig prin intermediul altora, dar fii foarte prudent. Ce favoruri ti se ofera acum, va trebui sa le dai inapoi undeva, candva, cu varf si indesat. Foloseste totul cu masura. Daca ai datorii neachitate, ingrijeste-te de ele. De evitat investitiile, imprumuturile si asocierile in afaceri!